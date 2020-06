Norwegia: Karany pedofil dostał pod opiekę dwulatkę

Trzy lata i trzy miesiące więzienia – na tyle sąd w Bergen w Norwegii skazał mężczyznę, który gwałcił z użyciem przemocy dwulatkę. Skazany miał się opiekować dziewczynką. Władze ustanowiły go rodziną zastępczą, choć już wcześniej został trzykrotnie skazany za pedofilię.

Poprzedni, trzeci z kolei wyrok, 43-letni mieszkaniec Norwegii usłyszał zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Wówczas skazano go na dwa lata i dziewięć miesięcy za napaść seksualną na dwuletnią dziewczynkę w żłobku, w którym pracował.



Portal document.no, który relacjonuje wstrząsającą sprawę, nie wyjaśnia, dlaczego mimo wyroku pedofil nie tylko przebywał na wolności, ale dalej mógł pełnić rolę rodziny zastępczej dla innej dwuletniej dziewczynki. Jak ustalił sąd w Bergen, to ostatnie dziecko było gwałcone wielokrotnie. Mężczyzna nie przyznał się do winy.



Wyrok w Bergen został wydany w czasie, gdy w Norwegii są ujawniane kolejne skandale pedofilskie. Na dziesięć miesięcy skazano sędziego sądu okręgowego w Oslo za posiadanie „przez dłuższy czas znacznej ilości” dziecięcej pornografii.



Jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku sąd, skazany często używał w wyszukiwarce internetowej wyrażeń odnoszących się do przemocy wobec dzieci i wykorzystywania ich. Co więcej, skazany sędzia ściągał pedofilskie multimedia w czasie pracy w sądzie.

źródło: document.no

Nadzór nad opieką zastępczą, taką jak ta, którą sprawował skazany 43-latek, zgodnie z ustawą o dzieciach (Barnevernloven) sprawuje Urząd ds. Dzieci (Barnevernet) znany z tego, że w przypadku rodzin biologicznych reaguje bardzo szybko i zdecydowanie, odbierając dzieci z domów nawet z użyciem przemocy, wbrew ich woli i z udziałem policji – i przekazuje właśnie opiekunom zastępczym.Wiele rodzin składa w związku z tymi praktykami pozwy przeciw Królestwu Norwegii do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Szereg takich spraw Norwegia już przegrała.