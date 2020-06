PKO BP Ekstraklasa. Legia powiększa przewagę, znamy podział na grupy

Znany podział na grupy i dziesięć punktów przewagi Legii Warszawa nad Piastem Gliwice. To najważniejsze wydarzenia 29. K olejki PKO BP Ekstraklasy. W środę wicemistrzowie Polski rozbili Arkę Gdynia i wykorzystali potknięcie gliwiczan, którzy nie potrafili wygrać na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Z kolei wyniki w pozostałych meczach potoczyły się tak, że przed ostatnią kolejką znamy już podział na grupę mistrzowską i spadkową.

Ekipa Waldemara Fornalika rozgrywała swój mecz dzień wcześniej, więc legioniści zdawali sobie sprawę, że mogą jeszcze bardziej odskoczyć drużynie ze Śląska. Zadanie nie wydawało się szczególnie trudne, bo na Łazienkowską przyjechała pałętająca się w ogonie tabeli Arka Gdynia.



Tymczasem rozpoczęło się… szokująco. Zanim mecz na dobre się rozkręcił, drużyna z Trójmiasta prowadziła 1:0. W 42. sekundzie po przypadkowej akcji piłka trafiła pod nogi Adama Dancha, który mocnym strzałem z 10 metrów pokonał Radosława Majeckiego.



Drużyna Aleksandara Vukovicia ruszyła do odrabiania strat, ale konkretów przez długi czas brakowało. W 39. minucie na poprzeczce wylądowała próba Tomasa Pekharta, a poprawka Mateusza Cholewiaka minęła bramkę.



Wyrównanie przyszło chwilę przed końcem pierwszej połowy. Michał Karbownik podał do Marko Vesovicia, a dośrodkowanie Czarnogórca na gola zamienił Paweł Wszołek.



Stracona bramka kompletnie podcięła skrzydła gdynianom. Pięć minut po wznowieniu gry Legia wyszła na prowadzenie. Dośrodkowanie Wszołka niefortunnie przeciął Adam Marciniak i skierował piłkę do bramki Pavelsa Steiborsa.



W 57. minucie padł trzeci gol dla Legii. Luquinhas przejął źle uderzoną przez Pekharta piłkę i pokonał po raz kolejny Steinborsa.

Po raz czwarty na kolanach Arka znalazła się pięć minut później, gdy Wszołek wystawił piłkę Cholewiakowi.Wynik meczu ustalił w końcówce wracający po kontuzji Vamara Sanogo. Legia rozbiła Arkę, wygrywając 5:1.

Jaga tak, Raków nie



Z kolei Jagiellonia Białystok przypieczętowała awans do ósemki. Kiepsko radzący sobie w tym roku białostoczanie pewnie wywieźli trzy punkty z Łodzi. Już pierwszy groźny strzał przyniósł drużynie z Podlasia prowadzenie.



W 13. minucie Jakov Puljić bardzo długo holował piłkę, a kiedy znalazł się w pobliżu pola karnego ŁKS zdecydował się na strzał. I to jaki! Arkadiusz Malarz nie miał żadnych szans. Były golkiper Legii nie miał szczęścia niespełna kwadrans później. Po strzale Macieja Makuszewskiego piłka najpierw trafiła w słupek, później w jego plecy i wtoczyła się do bramki.



Marzenia o korzystnym wyniku wybił na dobre łodzianom z głowy Martin Pospisil. W 69. minucie Czech zamienił na gola rzut karny i Jagiellonia przypieczętowała awans.



Jagę mógł gonić Raków Częstochowa. Ale do tego potrzebował wygranej w Krakowie nad Wisłą. Drużyna Marka Papuszuna wprawdzie rozgrała pod Wawelem bardzo dobry mecz, ale do domu wróciła z pustymi rękoma.

Zaczęło się od gola Jakuba Błaszyczkowskiego z karnego. Później Raków zdołał wyjść na prowadzenie po bramkach Petra Schwarza i Felicio Brown Forbesa, ale końcówka należała do Wisły. Najpierw do remisu doprowadził Rafał Janicki, a w pierwsze po restarcie ligi trzy punkty dał krakowianom Vukan Savicević.

Walcząca o utrzymanie Wisła wygrała 3:2 i powiększyła przewagę nad Arką Gdynia do sześćiu punktów.W czwartym środowym spotkaniu Śląsk zwyciężył w Płocku z Wisłą. Drużyna Radosława Sobolewskiego wprawdzie prowadziła po trafieniu Damiana Michalskiego, ale potem wracającego po kilku latach przerwy do polskiej ligi Krzysztofa Kamińskiego pokonali Robert Pich i Przemysław Płacheta. Dzięki wygranej Śląsk awansował na trzecie miejsce w tabeliTakie rozstrzygnięcia spowodowały, że ostatnia ligowa kolejka sezonu zasadniczego będzie decydować już tylko o kolejności przez dodatkowymi siedmioma meczami. Oprócz Legii, Piasta, Śląska, Lecha i Cracovii. Pewni awansu są Pogoń, Jagiellonia i Lechia. Pozostałe zespoły czeka walka o uratowanie ligowego bytu.Lechia – Cracovia 1:3Piast – Górnik 0:0Lech – Pogoń 4:0Wisła P. – Śląsk 1:2Zagłębie – Korona 1:1Wisła – Raków 3:2Legia – Arka 5:1ŁKS – Jagiellonia 0:3