Sebastian Chmara: Spełnimy wszystkie warunki bezpieczeństwa

Telewizja Polska wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i PKN Orlen zorganizuje przy Woronicza sześć wyjątkowych mitingów, w których rywalizować będą kulomioci oraz skoczkowie wzwyż i o tyczce. – Spełnimy wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Wspólnie odmrażamy lekką atletykę – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Sebastian Chmara, wiceprezes PZLA.

Skąd wziął się pomysł na lekkoatletyczne czwartki?

Szczerze mówiąc to z koronawirusa. Nic się nie dzieje, jeśli chodzi o rywalizację lekkoatletyczną. Nasz sport umarł. Informacje, które do nas doszły jeszcze w lutym, jak odwołane Halowe Mistrzostwa Świata, później igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa Europy, sprawiły, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Trzeba było sobie jakoś radzić. Stąd wziął się pomysł, żeby rozpocząć od współzawodnictwa w małych grupach. Wspólnie z prezesem federacji Henrykiem Olszewskim i Markiem Szkolnikowskim z TVP Sport doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie przeprowadzić bezpieczne zawody. Przygotowaliśmy konkurencje w taki sposób, aby były one zgodne z prawem.



Jak będzie wyglądała rywalizacja w Orlen TVP Sport Cup?

Rozpoczynamy 18 czerwca od pchnięcia kulą. Wystartuje 10 lub 11 zawodników, ale co najważniejsze na starcie zjawią się najlepsi, czyli Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk. Pojawią się też najzdolniejsi juniorzy i młodzieżowcy. Tydzień później skok o tyczce, w którym wystartują Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski czy Robert Sobera. Czyli de facto światowa czołówka, medaliści najważniejszych imprez. W skoku wzwyż wspólny konkurs pań i panów z Kamilą Lićwinko i Sylwestrem Bednarkiem na czele.





Sam jestem ciekaw, jak to wypadnie, bo zawodnicy spotkają się w Studiu nr 1. Ma ono blisko 30 metrów długości i około siedmiu wysokości. Ale będzie to precedens. Zawody w lekkiej atletyce odbywały się w różnych miejscach, bo nie jest szczególnie trudne przygotowanie miejsca do rywalizacji, ale studio telewizyjne to nowość. To, co robimy teraz, na pewno jest precedensem.

Czy zawodom będą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa?

Zawodnicy, którzy są objęci centralnym szkoleniem, przeszli testy na koronawirusa. Do tego będziemy dbali o to, aby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu, ale trudno wyobrazić sobie, aby kulomioci pchali kulę w maseczkach. Zadbamy o to, aby nie było kontaktu między zawodnikami. Całe miejsce, gdzie spotkają się zawodnicy, zostanie zdezynfekowane. No i zabraknie kibiców, ale będzie transmisja w telewizji i internecie. Orlen TVP Sport Cup to preludium do powrotu do normalności.



W tym roku nie odbędą się igrzyska olimpijskie i mistrzostwa Europy. Nie wiadomo, jak będzie przebiegać rywalizacja w Diamentowej Lidze. Czy w związku z tym PZLA zorganizuje więcej zawodów?

Tak. Musimy stworzyć naszym sportowcom warunki do rywalizacji. Przygotowaliśmy sześć mitingów w TVP, później zawody na Stadionie Śląskim. Do tego duże wydarzenia jak memoriały Kusocińskiego, Szewińskiej, Maniaka czy Skolimowskiej. No i mistrzostwa Polski. Te imprezy nie są zagrożone, bo spełniają wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia.