Koronawirus. JSW dementuje sugestie posłów PO

W kopalniach Pniówek i Zofiówka nie ma już ognisk zakażeń koronawirusem; wszyscy pracownicy zostali przebadani – oświadczyła Jastrzębska Spółka Węglowa. Sugestię polityków PO, że w JSW świadomie dopuszcza się do pracy osoby zarażone koronawirusem, spółka nazwała szarganiem jej dobrego imienia.

Opublikowane w środę wieczorem oświadczenie spółki to odpowiedź na wcześniejsze wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej Borysa Budki i Wojciecha Saługi, którzy podczas konferencji prasowej w Katowicach ocenili między innymi, że powodem wstrzymania wydobycia w dwunastu śląskich kopalniach (w tym dwóch w JSW) jest nie epidemia koronawirusa, a próba maskowania następstw wcześniejszych błędów w zarządzaniu.



Posłowie PO uważają za niejasne, dlaczego wstrzymano wydobycie w części kopalń, a nie zrobiono tego w tych zakładach, gdzie wykryto najwięcej przypadków koronawirusa – jak właśnie należące do JSW kopalnie Pniówek i Zofiówka. W odpowiedzi JSW oświadczyła, że w obu zakładach nie ma już ognisk zakażeń.



– Wszyscy pracownicy zostali przebadani. Badaniami zostali objęci także wszyscy pracownicy firm zewnętrznych, które wykonują usługi w tych kopalniach. Do pracy są dopuszczane osoby zdrowe, które mają podwójny wynik ujemny badania na obecność koronawirusa – podkreślił rzecznik JSW Sławomir Starzyński.



Wyjaśnił, że decyzja o okresowym wstrzymaniu od 9 do 28 czerwca 2020 roku normalnego cyklu wydobycia węgla w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice (gdzie zakażeń było dotąd niewiele lub wcale) ma na celu niedopuszczenie do powstania nowych ognisk zarażeń.

„Panowie posłowie Borys Budka i Wojciech Saługa szargają dobre imię Jastrzębskiej Spółki Węglowej twierdząc, że w JSW świadomie dopuszcza się do pracy osoby zarażone koronawirusem. Obaj posłowie wiedzą, jakie działania zostały podjęte przez spółkę, aby zminimalizować ryzyko zarażeń – te informacje przekazywały media, są one umieszczone na stronie internetowej spółki” – wskazano w komunikacie.



„Budzi zdziwienie fakt, że śląscy politycy przyłączyli się do grupy hejterów, starających się udowodnić, że kopalnie węgla kamiennego są wylęgarniami koronawirusa, a żądza zysku powoduje, że górnicy wciąż w nich pracują” – ocenili przedstawiciele JSW, zapewniając, że dla zarządu spółki nadrzędnym celem jest dbałość o zdrowie załogi.



„Celem strategicznym jest zachowanie miejsc pracy. Zakłady JSW są źródłem utrzymania dla około 20 tysięcy rodzin górniczych. Jedno miejsce pracy w górnictwie utrzymuje przynajmniej trzy miejsca pracy w otoczeniu górniczym. Przyszłość kilkudziesięciu tysięcy rodzin w regionie śląskim nie powinna być wykorzystywana do stosowania tanich chwytów propagandowych w kampanii wyborczej” – głosi oświadczenie jastrzębskiej spółki.

Według danych JSW, do środy rano zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3012 jej pracowników, wobec 2990 raportowanych dobę wcześniej. Kolejnym w tej spółce ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się kopalnia Jastrzębie-Bzie, gdzie do wtorku badania przesiewowe dały pozytywny wynik u 226 górników.W kopalni Pniówek od początku epidemii zakażonych zostało 1589 pracowników, a w kopalni Zofiówka – 1164. W kopalni Borynia choruje 14 osób, a kopalni Budryk 19. W kopalni Knurów-Szczygłowice nie potwierdzono dotąd ani jednego przypadku zakażenia. Kwarantanną jest objętych 195 pracowników JSW.