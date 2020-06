Ukrainki złamały kwarantannę. Są poszukiwane w całej Polsce

Policja poszukuje trzech Ukrainek, które uciekły z miejsca odbywania kwarantanny na terenie Wielkopolski. Na razie nie są znane przyczyny ucieczki. Kobiety pracowały w gminie Przemęt w powiecie wolsztyńskim. Grozi im kara grzywny i więzienia.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Mamy zgłoszenie o oddaleniu się trzech kobiet z miejsca kwarantanny. Potwierdziliśmy tę informację. Wszczęliśmy postępowanie w tej sprawie. Zostały o niej poinformowane jednostki policji w całym kraju – powiedział dla Radia Poznań oficer prasowy wolsztyńskiej policji Wojciech Adamczyk.



Funkcjonariusz zapewnił, że „w przypadku legitymowania zostaną zatrzymane”. – Nie znamy powodów ich ucieczki z miejsca kwarantanny, nie mieliśmy z nimi bezpośredniego kontaktu. Ja mam informację, że to są kobiety z gminy Przemęt, gdzie mieszkały i pracowały – dodał Adamczyk.



Za złamanie obowiązkowej kwarantanny Ukrainkom może zostać nałożona grzywna do 5 tys. zł i kara do 8 lat więzienia. Grozi im też kara administracyjna do 30 tys. zł ze strony służb sanitarnych.

#wieszwiecej Polub nas