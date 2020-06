Skala zjawiska „przeraża”. Przemoc seksualna wobec dzieci w Niemczech

Przemoc seksualna wobec dzieci jest przerażająco powszechna; jej ofiarami mogło paść nawet milion dzieci w RFN, a większość przestępstw nie jest ujawniana – alarmuje agencja DPA. W zeszłym tygodniu niemiecka policja aresztowała w Muenster 11 osób podejrzanych o pedofilię.

Staufen, Luegde, Bergisch-Gladbach, a teraz Muenster – DPA wymienia kolejne niemieckie miasta w których w ciągu ostatnich dwóch lat ujawniono przestępstwa na tle seksualnym, których ofiarami byli nieletni.



Policja w Muenster aresztowała w sobotę 11 osób podejrzanych o molestowanie seksualne co najmniej trójki dzieci. Głównym podejrzanym jest 27-latek, który już wcześniej był dwukrotnie skazany za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii w internecie. Jedną z trzech ofiar, w wieku 5, 10 i 12 lat, był syn jego partnerki.



Według przedstawianych przez DPA szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Niemczech nawet milion dzieci może być ofiarami przemocy seksualnej, czyli jedno lub dwoje nieletnich w każdej klasie.



Tylko niewielka część przestępstw jest ujawniana – zauważa agencja. Potwierdza to dyrektor policyjnego programu mającego zapobiegać takim przestępstwom Joachim Scheider, który tłumaczy, że sprawa nadużyć wobec dzieci musi przestać być tematem tabu. Obecnie wciąż wiele osób uważa, że zgłaszanie tego typu podejrzeń może być rozumiane jako donosicielstwo, co utrudnia wczesne wykrywanie przemocy seksualnej wobec najmłodszych.

źródło: pap

Agencja podkreśla, że ujawnienie sprawy z Muenster wzbudziło przerażenie nie tylko ze względu na liczbę uwikłanych w proceder dorosłych, stopnia ich zorganizowania i profesjonalnego wyposażenia, którym dysponowali, aby rejestrować swoje przestępstwa, ale też przez to, że dochodziło do tego w „mieszczańskiej atmosferze”Dzieci miały być wykorzystywane w zadbanej altance ogródka działkowego, a matka głównego podejrzanego, która również została aresztowana, jest pedagogiem. Również niektórzy z innych podejrzanych byli ojcami lub opiekunami ofiar.