Spytali o stosunek Trzaskowskiego do przymusowej relokacji. Odpowiedź: To śmieszne

– To odgrzewany kotlet, to śmieszne, sztuczne – tak czołowi politycy Koalicji Obywatelskiej odpowiadali na pytania dziennikarzy TVP Szczecin o stosunek ich kandydata do przymusowej relokacji imigrantów. A to właśnie Rafał Trzaskowski w 2015 r. był współodpowiedzialny za uzgodnienie tej kwestii z Komisją Europejską. Mówiło się wówczas o przesiedleniu do Polski nawet 12 tys. tzw. uchodźców.

System przymusowej relokacji ma być omawiany w Parlamencie Europejskim jeszcze w bieżącym kwartale, a więc do końca czerwca. Kraje Grupy Wyszehradzkiej – w tym Polska – oraz inne państwa naszego regionu wystosowały do Brukseli wspólny list wyrażający sprzeciw wobec przymusowej relokacji. Podpisali go szefowie resortów spraw wewnętrznych Czech, Estonii, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, Słowacji.



– Nie będzie zgody na to, żeby te kraje, które wpuszczają nielegalnych emigrantów i tworzą pewien problem dla całej społeczności Unii, potem wymagały obowiązkowych relokacji – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.



Dziennikarze TVP3 Szczecin spytali o stanowisko w tej sprawie również polityków Platformy Obywatelskiej, którzy promowali swojego kolejnego kandydata na prezydenta. Oni jednak na pytanie reagowali atakiem.



– Proszę przekazać osobom, które przekazują panu i pan zapisuje na kartce, ja rozumiem czyim pan jest wysłannikiem wszyscy to wiemy, oglądamy tę straszną reżimową telewizję – odpowiedziała posłanka Magdalena Filiks, niegdyś przewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji.

Zdaniem Filiks pytanie dziennikarzy o stosunek kandydata PO na prezydenta do tej kwestii „pokazuje tylko, jak słaba jest kampania Andrzeja Dudy i jak słaby jest Andrzej Duda, który nie ma już nic do powiedzenia i wyciąga jakieś odgrzane kotlety sprzed pięciu lat”.Z kolei marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, również z PO, ocenił, że „granice są zamknięte, nikt do nas nie chce przyjeżdżać, więc to wydaje się być tematem tak sztucznym, że aż śmiesznym”.

– Nie wiem, czy marszałek Geblewicz mówił poważnie, czy on jest śmieszny. Nadal istnieją w Szwecji, w Brukseli, enklawy gdzie nawet policja państwowa boi się wejść – skomentował tę wypowiedź poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości.



Warto też przypomnieć, że granice są zamknięte do piątku. Polska otwiera je w sobotę, inne kraje Unii też to stopniowo czynią.



Jak alarmują niemieckie media, może nas czekać kolejny poważny kryzys związany z zaostrzeniem polityki migracyjnej przez Turcję, co może spowodować następną masową migrację. Jej liczebność ocenia się na – potencjalnie – ok. 4 mln osób.

Pytany o reakcje ludzi Trzaskowskiego politolog Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński) ocenił, że „jeżeli chodzi o samą formę”, to niekulturalna reakcja może świadczyć o tym, że pytanie uznano za niewygodne, choć, jak wskazał, jest ono „bardzo potrzebne”.



– Z prostego powodu: wyborcy powinni wiedzieć, jakie jest stanowisko wszystkich kandydatów w sprawie uchodźców. To pytanie jest bardzo niewygodne dla Rafała Trzaskowskiego, bo ja nie wierzę, że Platforma zmieniła swoje stanowisko – ocenił ekspert.



W 2015 roku rząd PO-PSL, którego premierem była Ewa Kopacz, złamał jednolity front Grupy Wyszehradzkiej w sprawie uchodźców i wstępnie zgodził się na przymusową relokację. Jej liczbę dla Polski negocjował Rafał Trzaskowski ówczesny wiceszef MSZ. Twierdził, że jeśli Polska się na to nie zgodzi, ryzykuje rozpadem strefy Schengen.



Kiedy doszło do jednak zmiany rządów, i premierem została Beata Szydło, zagrożenie to się nie spełniło.