Rarytas na aukcji. Modlitewnik królowej, która zginęła na szafocie

Co najmniej ćwierć miliona funtów spodziewa się uzyskać dom aukcyjny Christie's ze sprzedaży modlitewnika Marii I Stuart, królowej Szkotów. Aukcja iluminowanego manuskryptu z serią 40 pięknych miniatur, mottem i monogramem władczyni, spisanego po francusku i łacinie, odbędzie się pod koniec lipca.

– To bardzo rzadka okazja, by nabyć bogato ilustrowany królewski modlitewnik, którego właścicielką była i który emocjonalną notatką opatrzyła jedna z najbardziej intrygujących osobistości w historii Szkocji i Europy – przekonuje Eugenio Donadoni, specjalista Christie's ds. średniowiecznych i renesansowych manuskryptów.



Modlitewnik powstał dla Louise de Bourbon-Vendôme, przełożonej opactwa w Fontevraud we francuskiej Andegawenii. Ustalono, że między 1558 a 1561 rokiem Louise podarowała modlitewnik swojej krewnej – Marii. Ta w imię łączącej je zażyłości umieściła w książce wpis pod francusku i łacinie.



Autorem 40 ilustracji jest mistrz François de Rohan, jeden z najbardziej poszukiwanych artystów dworu francuskiego króla Franciszka I Walezjusza.



Ocenia się, że manuskrypt wrócił z Marią do Szkocji w 1561 roku. Pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku znajdował się w Anglii; został ponownie oprawiony przez rodzinę Edwardsów z Halifaksu. Później trafił do Hale'ów z Alderley w hrabstwie Gloucestershire, o czym świadczy ich ekslibris.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Maria Stuart jest najbardziej znana ze wszystkich szkockich monarchów, przede wszystkim ze względu na swoje tragiczne losy. Urodziła się w 1542 roku, kilka dni po narodzinach została królową. Jako katoliczka w końcu popadła w konflikt z rządzącymi krajem lordami protestanckimi i duchowieństwem kalwińskim. Po przegranej bitwie pod Langside 13 maja 1568 roku uciekła do Anglii, gdzie była przez resztę życia więziona z rozkazu królowej Elżbiety I, w końcu postawiono ją przed sądem za spiskowanie na życie monarchini i 8 lutego 1587 roku ścięto.