Samuel Pereira: Kandydat PO na prezydenta jest politykiem afiliowanym za granicą

– Jakakolwiek rzecz, która dotyczy ideologii LGBT, bardzo mocno rezonuje za granicą. Rafał Trzaskowski jest od wielu lat, można powiedzieć, że od początku, politykiem afiliowanym za granicą, związanym z Brukselą, Berlinem, a jak widzimy teraz w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, także z Moskwą – powiedział w programie „Pakiet Wyborczy” szef portalu tvp.info Samuel Pereira.

– Gdyby rodzina była w pełni bezpieczna, to Polacy nie zagłosowaliby tak masowo w wyborach do PE. Żadne badania nie wskazywały, że tak tłumnie pójdą do urn. A to właśnie wtedy co kilka tygodni odbywały się parady równości w kolejnych miastach, np. w Gdańsku odbyły się one z profanacją Matki Bożej – powiedział.



– Trzaskowski kiedyś mówił w jednej z prywatnych stacji, że chciałby udzielić ślubu parze LGBT. Teraz ucieka od tego, na pytanie o takie małżeństwa mówi: pomidor, czyli związki partnerskie, co oburza nawet środowiska LGBT. Presja jest i wewnętrzna, i zewnętrzna, bo jakakolwiek rzecz, która dotyczy ideologii LGBT bardzo mocno rezonuje za granicą. Rafał Trzaskowski jest od wielu lat, można powiedzieć, że od początku, politykiem afiliowanym za granicą, związanym z Brukselą, Berlinem, a jak widzimy teraz w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, także z Moskwą – dodał szef portalu tvp.info.



Jak stwierdził, Rafał Trzaskowski „jest bardzo ważnym aktywem dla tych stolic i one będą chciały, by te zmiany, które zaszły na Zachodzie, zaszły również w Polsce”.



– Dziś Rafał Trzaskowski zaprezentował się na zdjęciu z rodziną, chcąc pokazać, że jest to rodzina normalna, złożona z ojca, matki, dzieci. Jeśli byśmy przyjęli, że dla niego ten model jest rzeczywiście normalny, to okazałoby się, że to lobby LGBT wymusiło na nim deklarację o poparciu Karty LGBT+ jeszcze przed wyborami. To środowisko rzeczywiście jest bardzo agresywne – powiedział publicysta, dodając, że grupy takie często występują w imieniu wszystkich homoseksualistów.

– Kto występuje z tęczą, może dostać więcej dotacji zarówno w biznesie, jak i w kulturze, i w nauce – stwierdził.Zdaniem Pereiry, o agresji, ale i o wpływach środowiska LGBT świadczy również niedawne zablokowanie przez YouTube filmu „Inwazja”, gdzie – podkreślił – pokazano, jak wygląda przygotowanie tzw. parad równości.