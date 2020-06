Kawa ważniejsza od kwarantanny. Prezydentowi Ukrainy grozi kara

Ukraińska policja sporządziła protokoły wobec właściciela i gości kawiarni w mieście Chmielnicki, w tym prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego, w związku z naruszeniem zasad kwarantanny. Mimo obowiązujących restrykcji, gości obsłużono wewnątrz lokalu, za co grożą grzywny.

W ubiegły czwartek wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko zapowiedział, że policja zbada, czy szef państwa nie naruszył ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa.



3 czerwca – dzień wcześniej biuro prasowe prezydenta opublikowało zdjęcie, na którym widać Zełenskiego wraz z innymi urzędnikami siedzących bez maseczek przy stoliku wewnątrz kawiarni. Obsługa gości wewnątrz lokali jest dozwolona dopiero od 5 czerwca i tylko w regionach, które się do tego kwalifikują.



W środę resort spraw wewnętrznych przekazał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli policjanci sporządzili protokoły administracyjne z artykułu dotyczącego naruszenia zasad kwarantanny wobec właściciela kawiarni i gości, w tym Zełenskiego, szefa biura prezydenta Andrija Jermaka i głównego lekarza sanitarnego kraju Wiktora Laszki. Protokoły przygotowano do przekazania do sądu.

Policja na stronie internetowej przypomniała, że za naruszenie zasad kwarantanny grozi kara w wysokości od 17 do 34 tysięcy hrywien (około 2,5 do 5 tysięcy złotych).– Można zdjąć maskę, będzie lepiej słychać, albo będzie jak w obwodzie chmielnickim – wypiszą mi mandat; i w zasadzie dobrze zrobili – powiedział w środę Zełenski, odnosząc się do zdarzenia w Chmielnickim.