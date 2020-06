Prezydent: Proszę o wsparcie, by nie wrócili ci, co pozwalali nas okradać

– Jestem tu, prosząc państwa o wsparcie (…), żeby nie wrócili tacy, co będą chcieli nas cofnąć, co będą chcieli odebrać to, co dzisiaj państwo już otrzymaliście, a co się państwu należało. Pieniądze, które oni pozwalali wcześniej kraść, choćby te 50 mld zł z VAT-u, z których pozwalali nas okradać. Tak, proszę państwa. Pozwalali nas okradać – mówił prezydent Andrzej Duda w środę, w trakcie spotkania z wyborcami w Wieluniu.

Prezydent mówił o inwestycjach, które – jak podkreślał, przyczyniają się do rozwoju Polski.



– Można sobie zadać pytanie, dlaczego tego nie robiono przez ostatnie 30 lat. Ja nie wiem, ale wiem jedno. Dzisiaj ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i ja jestem jednym z tych, którzy inspirowali te plany. Bo ja wierzę, że tak właśnie powinna rozwijać się Polska. I dlatego jestem tu, prosząc państwa o wsparcie, żeby można było kontynuować ten plan jeszcze co najmniej 5 lat, żeby nie przyszli, nie wrócili tacy, co będą chcieli nas cofnąć, co będą chcieli odebrać to, co dzisiaj państwo już otrzymaliście, a co się państwu należało, pieniądze, które oni pozwalali wcześniej kraść, choćby te 50 mld zł z VAT-u, z których pozwalali nas okradać. Tak, proszę państwa. Pozwalali nas okradać – mówił prezydent.



– Dziś mówią, że są zwolennikami społecznych programów. Tak samo mówili, że nie są zwolennikami podniesienia wieku emerytalnego, który zaraz potem, po wyborach podnieśli. Proszę nie wierzyć w te wszystkie piękne słówka, bo oni już pokazali, co potrafią. Tak samo i ja pokazałem przez ostatnie 5 lat, co potrafię – dodał, wymieniając m.in. 500 Plus, 13. emeryturę, program Dobry start.

Jak mówił, są jeszcze takie elementy programu, których nie zrealizowano, ale dlatego właśnie prosi o czas na ich realizację. – Ale nigdy do tej pory jeszcze nie było tak, żeby tak wiele tak ważnych, oczekiwanych zostało zrealizowanych – ocenił.Prezydent stwierdził, że „chce kontynuować politykę poważnego traktowania rodaków i państwa”.

– Chcę, żeby dalej była prowadzona polityka rozwoju Rzeczypospolitej, bo to jest bardzo ważne. Potrzebne nam są inwestycje wszelkiego rodzaju. I te wielkie, jak przekop Mierzei Wiślanej po to, żeby można było swobodnie żeglować pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, po to by była większa swoboda podróżowania, większa otwartość gospodarcza, handlowa. Po to budujemy Centralny Port Komunikacyjny, żeby przybywali inwestorzy, po to żebyśmy mieli centra handlowe, przeładunkowe, huby – mówił Duda.



– Po to także budujemy polskie bezpieczeństwo energetyczne na niespotykaną dotąd skalę. Poprzez rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, poprzez kolejne plany postawienia gazoportu w porcie gdańskim, poprzez rozbudowę portów w Gdańsku, Gdyni, w Szczecinie czy wreszcie poprzez budowę gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię – kontynuował.



Jak stwierdził, „mamy ambicje, by poprzez nasze instalacje zapewniać bezpieczeństwo gazowe w naszej części Europy. Chociażby w ramach Trójmorza, pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Chcemy brać udział i bierzemy udział w wielkiej polityce, budujemy potencjał naszej części Europy”.