Ostro o Trzaskowskim. „Zamiast żłobków nauka masturbacji dla 3-latków” [WIDEO]

Ostre słowa o kandydacie PO na prezydenta. Podczas spotkania z wyborcami w Pabianicach zapowiedział darmowe żłobki i przedszkola w całej Polsce. – Rafał Trzaskowski był tak wiarygodny jak pomnik ku czci Komunistycznej Partii Polski, na którego tle zrobił sobie w Pabianicach konferencję prasową. Można powiedzieć, że troszeczkę zliftingowane ideały KPP realizuje w Warszawie. Miejsc w przedszkolach i żłobkach nie przybywa, ceny są nadal wysokie, ale za to mamy naukę masturbacji 3-latków – skomentował w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Deklaracja LGBT+ podpisana przez Trzaskowskiego zakłada m.in. wprowadzanie edukacji seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. W dokumencie biura regionalnego WHO ds. Europy określającego standardy edukacji seksualnej jest mowa o masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli do 4 roku życia.



Kandydat PO na prezydenta w Pabianicach wystąpił obok Pomnika Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne, który stoi na tutejszym Rynku od 1968 roku. Znajdują się na nim odniesienia dotyczące m.in. walki klas z lat 30., symbole Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej. – Chcemy budować przedszkola, żłobki modułowe. Chcemy oferować darmowe przedszkola i żłobki w całej Polsce, tak jak udało nam się to zrobić w Warszawie – mówił Trzaskowski.



– Moja propozycja darmowych żłobków wywołała najwięcej poparcia, pozytywnych głosów, dlatego ona jest filarem tej propozycji, która ma wspierać rodziny. Darmowe żłobki dla każdego warszawiaka. Jeżeli nie będzie miejsc w żłobku publicznym, to zapłacimy za miejsce w żłobku prywatnym – mówił 2 lata temu w trakcie kampanii samorządowej Trzaskowski.



Zadzwoniliśmy dzisiaj do 10 losowo wybranych żłobków. Ich dyrektorzy i pracownicy nie oferują darmowych miejsc. Zazwyczaj trzeba płacić 1300-1550 zł miesięcznie i blisko 300 zł za wyżywienie.



– W samym roku 2019 w Warszawie przybyło ponad 4,5 tysiąca nowych, bezpłatnych miejsc w żłobkach. Dzisiaj jest ich jest aż 13 tysięcy. Proszę mi pokazać drugie polskie miasto, które ma takie zasoby. W tym samym czasie rząd nie przyczynił się nawet do jednego miejsca w żłobkach, więc Rafał Trzaskowski jest tutaj absolutnym autorytetem – bronił Trzaskowskiego poseł KO Mirosław Suchoń. Przypomnieliśmy mu, że wciąż 7-8 tys. miejsc w żłobkach jest płatnych wbrew obietnicy prezydenta Warszawy. – Przypomnę, że rząd PiS obiecywał milion elektrycznych samochodów na polskich drogach i nie ma nawet 10 tysięcy tych elektrycznych samochodów – próbował zmienić temat Suchoń.



Czy Trzaskowskiemu, któremu nie udało się zagwarantować bezpłatnego żłobka dla każdego warszawiaka można wierzyć w kontekście całego kraju?– Nie. To jest oczywiście pytanie, jak można być takim politycznym hipokrytą, żeby w kampanii wyborczej poruszać temat, którego nie udało się zrealizować w Warszawie. Jeżeli nie udało się tego zrobić w Warszawie, to dlaczego ma się udać w Polsce? Prezydent Trzaskowski w przypadku żłobków nie dotrzymał swojej obietnicy, a dalej używa tego argumentu – stwierdził poseł PiS Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu.

– Ja jasno powiedziałem, że wszystkie żłobki, które są w gestii miasta stołecznego Warszawy będą darmowe i tak się dokładnie stało w zeszłym roku. Specjalnie wykupiliśmy w takim samym standardzie kolejne tysiące miejsc w żłobkach. W tej chwili darmowych miejsc w żłobkach jest w Warszawie ponad 13 tysięcy i wykupujemy nowe miejsca w żłobkach, bo rzeczywiście chcemy dojść do takiej sytuacji, że każdy, kto będzie potrzebował miejsca w standardzie, który oferuje miasto, takie miejsce będzie miał – tłumaczył się po naszych pytaniach sam Trzaskowski. Zdaniem prezydenta Warszawy „w większości” dzielnic Warszawy problemu z darmowymi żłobkami nie ma.



Czy Trzaskowski w kwestii żłobków jest wiarygodny? – To już jest ocena wyborców. Jeżeli mówimy o takich ewidentnie lewicowych postulatach, to ja namawiam do głosowania na Roberta Biedronia. Lewica w swoich priorytetach stawia na edukację, darmowe żłobki i darmowe przedszkola, pomoc rodzicom. W tym względzie my jesteśmy wiarygodni. To, co działo się w kampanii wyborczej pana Trzaskowskiego i później jego działania jako prezydenta Warszawy będą pewnie podlegały ocenie wyborców – mówił poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.



– Trzaskowski obiecywał cuda na kiju, Bóg wie co, jak kandydował na prezydenta Warszawy i jak został nim, to pokazał „gest Kozakiewicza” swoim wyborcom. Jeżeli dzisiaj obiecuje, to bądźmy pewni po tej praktyce warszawskiej 20-miesięcznej, że również pokaże Polakom „gest Kozakiewicza” – przewiduje europoseł PiS Ryszard Czarnecki.