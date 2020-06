CPK większy niż lotniska w Atlancie i Pekinie? „Trzaskowski mało wie o świecie” [WIDEO]

Kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdził, że Centralny Port Komunikacyjny będzie największym lotniskiem na świecie. Z planów rządu wynika, że CPK ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Już teraz dwa razy większe są m.in. lotniska w Atlancie, Pekinie i Los Angeles. – Mam wrażenie, że kandydat na prezydenta mało wie o świecie wbrew temu, co sugerują jego doradcy i czym on się sam przechwala. Rada dla prezydenta Trzaskowskiego: pomyśl zanim powiesz, sprawdź zanim pomyślisz – powiedział nam europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic zadał potencjalnym zwolennikom pytanie. – Kto z państwa potrzebuje największego lotniska na świecie? – próbował wykazać brak zapotrzebowania na rządową inwestycję. Ku zaskoczeniu prezydenta Warszawy sześć osób podniosło ręce i wyraziło poparcie dla projektu.



Do słów Trzaskowskiego odniósł się też Marcel Klinowski, członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. „CPK największym lotniskiem na świecie? Dalej pudło” – napisał na Twitterze, publikując ranking największych lotnisk. Atlanta obsługuje 110 mln pasażerów rocznie, Pekin 100, Los Angeles 88, Dubaj 86, a Tokio 85. CPK obsługiwałby na początku 45 mln. Tym samym znalazłby się w połowie rankingu.



Dlaczego kandydat PO wbrew powszechnie dostępnym informacjom mówił o największym lotnisku świata? – Zadawałem pytania w komisji sejmowej i wtedy słyszałem, że ma być to lotnisko na ponad 100 milionów pasażerów, czyli największe lotnisko na świecie. Ja rozumiem, że rząd co chwilę zmienia swoje plany, bo na razie ci, którzy zarabiają grube pieniądze za nadzorowanie tego projektu głównie zajmują się zarządzaniem pustą łąką – tłumaczył się na konferencji prasowej sam Trzaskowski. Liczba 100 mln pasażerów pojawiała się w mediach tylko w kontekście maksymalnej, docelowej przepustowość portu, gdy w przyszłości będzie wymagał rozbudowy.

Dlaczego Trzaskowski wbrew faktom mówił o największym lotnisku świata? – Przede wszystkim z tego powodu, że jest ignorantem. Wypowiada się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia, choć sam te tematy podnosi. Rafał Trzaskowski jest przeciwny jakimkolwiek inwestycjom, które mogłyby zachwiać monopolizacją Niemiec. Przecież sam mówił: „Po co polskie lotnisko w Baranowie, skoro jest port w Berlinie”. Po co porty handlowe nad polskim Bałtykiem, skoro jest port w Hamburgu? To taka typowa retoryka Rafała Trzaskowskiego – skomentował poseł PiS Tomasz Rzymkowski.



Choć kandydat PO na prezydenta krytykuje wielkie inwestycje, takie jak CPK i przekop Mierzei Wiślanej, to chwali te małe. – Ja widzę, jak Łódź pięknieje i dopiero teraz widzę, że na każdej ulicy, którą mijam, są posadzone nowe drzewa. O to właśnie chodzi, o takie inwestycje, o nowe miejsca pracy, o czyste powietrze – stwierdził wczoraj.



Czyli inwestycje w drzewa sprzyjają kreatywności, tworzeniu nowych firm? – Inwestycje w przestrzeń miejską. Ja przypominam, że w Łodzi to spotkanie miało miejsce na woonerfie. To miejsce, gdzie zarówno pojazdy, jak i piesi mogą poruszać się w pełnym bezpieczeństwie. Takie miejsca sprzyjają aktywności miejskiej, powstawaniu nowych restauracji, nowych miejsc, w których mieszkańcy mogą choćby kreatywnie się udzielać, wzmacnia to potencjał gospodarczy regionów. Jeśli Rafał Trzaskowski będzie chciał wykorzystywać te łódzkie doświadczenia do wzmacniania potencjału polskich miast, jak to znakomicie robi w naszej stolicy, to będzie to z korzyścią dla Polski i Polaków – odpowiedział poseł KO Mirosław Suchoń.

Politycy PiS zwracają uwagę, że KO i jej kandydat zapominają o tym, że CPK wiąże się z inwestycją w 1800 km nowych linii kolejowych. Czy opozycję, której politycy w ostatnich miesiącach chętnie mówią o wykluczeniu komunikacyjnym, cieszą takie informacje, jak np. ta, że podróż z Płocka do Warszawy skróci się z kilku godzin do 45 minut? – Polska to nie tylko Warszawa i Płock, ale 312 tysięcy kilometrów kwadratowych i 38 milionów obywateli. Dzisiaj kolej się zwija, pociągów jest coraz mniej. Chociażby z południa Polski, Bielska-Białej nie ma jak dojechać w dogodnych godzinach do Warszawy. Po co tak propagandowo rozgrywają te linie kolejowe, skoro po tych liniach kolejowych nie jeżdżą pociągi? – pytał retorycznie Suchoń.



– Oczywiście, że każda linia kolejowa jest potrzebna, każda autostrada jest potrzebna, każda droga jest potrzebna. Jeżeli mielibyśmy nieograniczone środki finansowe, to prowadzilibyśmy równolegle sto dużych inwestycji, ale prawda jest taka, że na to nas nie będzie stać – argumentował poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.



– Opozycja i przede wszystkim prezydent Trzaskowski nie rozumie projektu, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny. CPK to nie jest tylko lotnisko, ale to jest kwestia połączeń kolejowych, drogowych, infrastrukturalnych oraz rozwoju, który będzie wynikiem już funkcjonowania CPK, czyli na przykład bazy hotelowej – tłumaczył wiceminister klimatu i poseł PiS Jacek Ozdoba.