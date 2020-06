Ruszył projekt „Wojownik Niezłomny”

Wyłonienie sportowych liderów, trenerów i koordynatorów w sztukach walki, którzy swoje doświadczenie oraz umiejętności przekażą kolejnym żołnierzom, to cel nowego projektu Wojsk Obrony Terytorialnej pod nazwą „Wojownik Niezłomny” – powiedział pomysłodawca projektu płk Konrad Korpowski, szef szkolenia w Dowództwie WOT.

W dniach 8-10 czerwca br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej odbyło się zgrupowanie żołnierzy WOT trenujących sporty walki. W zajęciach uczestniczyło blisko 30 żołnierzy – reprezentantów wszystkich brygad OT, których pasją i zamiłowaniem są sztuki walki. W trakcie zajęć żołnierze doskonalili umiejętności z zakresu kicboxingu (K1 oraz muay thai), MMA, boksu, brazylijskiego jiu jitsu oraz zapasów.



Zgrupowanie to zainicjowało nowy projekt WOT pod nazwą „Wojownik Niezłomny”. Nazwa ma nawiązywać do powojennych organizacji niepodległościowych skupiających w swoich szeregach polskich bohaterów - wojowników niezłomnej walki o niepodległość.



– Ideą przedsięwzięcia jest rozpropagowanie i zachęcenie do rozwijania zamiłowania do sztuk walki wśród żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ich rozwój psychofizyczny. Walka wręcz hartuje żołnierski charakter – powiedział podczas inauguracji projektu jego pomysłodawca płk Konrad Korpowski, szef szkolenia w Dowództwie WOT.



W ramach trzydniowego zgrupowania wyłonieni zostali sportowi liderzy, trenerzy i koordynatorzy. Swoje doświadczenie oraz nabyte umiejętności wykorzystają oni w codziennej działalności na szkoleniach rotacyjnych, specjalistycznych i zajęciach programowych z zakresu walki wręcz w poszczególnych brygadach Obrony Terytorialnej.

