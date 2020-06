Prezydent Andrzej Duda honorowym obywatelem Wielunia

W Wieluniu przekazywanie pamięci historycznej stanowi naturalny element życia; nie przywróciłem tej pamięci o Wieluniu, tylko pomogłem powiedzieć ją światu – powiedział prezydent Andrzej Duda odbierając akt nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia.

Prezydent podczas wystąpienia przypomniał o bombardowaniu Wielunia 1 września 1939 roku, które - jak mówił - zniszczyło 75 proc. zabytkowego centrum miasta i zabiło tysiąc mieszkańców. – Wieluń to wielki symbol, zrozumiałem to bardzo wyraźnie, kiedy przyjechałem na uroczystości po raz pierwszy - mówił Duda.



Duda wspominał, że przyjazd do Wielunia 1 września 2017 r. i obserwowanie historycznej inscenizacji było dla niego wielkim przeżyciem. Duda zwracał uwagę na wielkie zaangażowanie władz miejskich, nauczycieli, uczniów i samych mieszkańców w przygotowanie rocznicowej uroczystości. – Ta pamięć tutaj w Wieluniu jest prawdziwa, ona żyje – podkreślił prezydent.



– Dla mnie pielęgnowanie pamięci historycznej jest ogromnie ważne jako element działalności prezydenta RP, tutaj (w Wieluniu) w zasadzie nic nie musiałem zrobić. Przyjechałem po prostu, byłem i zobaczyłem na własne oczy, jak tutaj tę służbę dla Rzeczypospolitej - jaką jest przekazywanie pamięci historycznej z pokolenia na pokolenie - po prostu się wykonuje i stanowi ona naturalny element życia – mówił prezydent.



Jak zaznaczył, nie przywrócił pamięci historycznej o Wieluniu, tylko pomógł opowiedzieć ją światu. Przypomniał w tym kontekście, że zaproponował prezydentowi Niemiec przyjazd do Wielunia w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.



Podkreślił, że nadanie honorowego obywatelska Wielunia jest dla niego wielkim wzruszeniem i traktuje jej jako przyjęcie do lokalnej wspólnoty.