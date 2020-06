„Symbol walki o państwo prawa”. Niemiecka gazeta o sędzim Tuleyi

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego naradzała się, czy uchylić immunitet Igora Tuleyi. Ten warszawski sędzia jest w Polsce symbolem walki o państwo prawa” – można przeczytać w popularnym niemieckim dzienniku „Sueddeutsche Zeitung”. Sprawę opisuje portal dw.com.

„Niecodziennie zdarza się, że, że sędziowie w całym kraju na znak protestu przestają pracować. Jednak we wtorek rano sędziowie w całej Polsce przerwali rozprawy czy studiowanie akt spraw, aby zaprotestować przeciwko postępowaniu przed pewnym szczególnym sądem w Warszawie. Tam Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego naradzała się, czy uchylić immunitet Igora Tuleyi. Ten warszawski sędzia jest w Polsce symbolem walki o państwo prawa” – pisze „Sueddeutsche Zeitung”.



Pismo powołuje się na krytyków rządu, zdaniem których po 2015 r. państwo prawa miało w Polsce zostać w daleko idący sposób zdemontowane. Sama Izba Dyscyplinrna miała zostać powołana jako „politycznie zależny sąd nadzwyczajny, aby móc dyscyplinować albo zwalniać sędziów, prokuratorów, adwokatów, a nawet notariuszy”.



„Według kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i jeszcze do niedawna niezawisłego polskiego Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Zgodnie z tą interpretacją sędziowie tej izby nominowani politycznie nie są sędziami, a ich decyzje są nieważne” – czytamy.



Gazeta zarzuca również Polsce, że ta nie przejęła się decyzją TSUE, który nakazał zamrożenie Izby Dyscyplinarnej, pozwalając dalej jej pracować i m.in. rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu Tulei.

W gazecie czytamy, że Tuleya „prowadził przez Warszawę marsz protestu sędziów z całej Europy i jako mówca na festiwalach rockowych, w kawiarniach i ośrodkach obywatelskich w całym kraju wyjaśnia swoim rodakom, co oznacza jego zdaniem likwidacja państwa prawa”.Można tam przeczytać również, że „sędzia Tuleya nie handlował narkotykami i nie brał łapówek. Według rządu jego wykroczenie jest gorsze: Sędzia sprzeciwił się domniemanemu złamaniu prawa przez rządzących”.Gazeta zarzuca nawet Komisji Europejskiej niedostatecznie energiczne wspieranie związanych z opozycją sędziów. „Zamiast nałożyć na polski rząd dotkliwe kary pieniężne w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, KE poprosiła tylko o dalsze informacje i wyjaśnienia” – czytamy.

Wczoraj Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu sędziego Tuleyi i nie zdecydowała o uchyleniu mu immunitetu sędziowskiego. O to wnioskowała Prokuratura Krajowa, która chce mu przedstawić zarzuty. – To nie jest sąd, tam nie zasiadają sędziowie – mówił przed siedzibą SN o Izbie Dyscyplinarnej Tuleya. Prokuratura podejmie decyzję co do złożenia zażalenia po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego orzeczenia – poinformowała Prokuratura Krajowa.



Wniosek prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej został złożony w lutym. Izba Dyscyplinarna rozpoznaje go na niejawnym posiedzeniu przez jednoosobowy skład sędziowski. Prokuratura dostarczyła do Sądu Najwyższego w tej sprawie 27 tomów akt.



Powodem wniosku prokuratury wobec sędziego Tuleyi jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę.



W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury zezwolenie przez sędziego mediom na rejestrację ogłoszenia postanowienia naraziło prawidłowy bieg dalszego śledztwa.