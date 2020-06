Odnaleziono skradzione drzwi z muralem Banksy'ego. Są warte majątek

Historia niemal jak powieści „Szatan z siódmej klasy”. Pracę namalowaną na drzwiach zaatakowanego przez terrorystów paryskiego klubu Bataclan i przypisywaną tajemniczemu artyście Banksy'emu znaleziono na wsi we włoskim regionie Abruzja – poinformowała włoska prokuratura. Drzwi zaginęły w styczniu ubiegłego roku.

Banksy na kwarantannie upiększył łazienkę Banksy pokazał na Instagramie swoją pracę powstałą podczas kwarantanny. Najnowsze dzieło legendy street artu przedstawia szczury robiące bałagan w... zobacz więcej

Skradzione w Paryżu drzwi od wyjścia bezpieczeństwa klubu, w którym w listopadzie 2015 roku w ataku dżihadystów zginęło 90 osób, odnaleźli karabinierzy w budynku gospodarczym w rejonie Teramo. Namalowany jest na nich mural przedstawiający kobietę w żałobie. Nie ujawniono szczegółów, jak doszło do przewiezienia drzwi do Włoch.



Praca powstała w 2018 roku i, jak się podkreśla, przypisywana jest Banksy'emu, którego dzieła osiągają ceny nierzadko idące w setki tysięcy euro.



– Znalezienie drzwi było możliwe dzięki śledztwu prowadzonemu przez miejscową prokuraturę we współpracy z organami policji i wymiarem sprawiedliwości Francji – oświadczył prokurator z miasta L'Aquila w Abruzji Michele Renzo, który wskazał, że w czwartek zostaną ujawnione szczegóły sprawy.

#wieszwiecej Polub nas