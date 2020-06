Powodzie w południowych Chinach. Są ofiary [WIDEO]

Ulewy uderzyły w południowe regiony Chin, wywołując liczne powodzie. Centralna Stacja Meteorologiczna ogłosiła żółty alert pogodowy, który ostrzega przed nagłymi i obfitymi deszczami. Ponad dwadzieścia osób zginęło lub zaginęło – podał portal „China Daily”.

Gwałtowne deszcze w południowych Chinach nie ustępują od 2 czerwca. Opady wpłynęły na codzienność ponad 2,63 mln ludzi na terenie jedenastu prowincji, jak poinformowało we wtorek Ministerstwo ds. Zarządzania Kryzysowego. Ewakuowano 228 tys. osób. Powodzie zniszczyły 1 300 domów. Sytuacja ta wywołała też bezpośrednie straty ekonomiczne w wysokości 4 miliardów juanów (566 milionów dolarów) – podał resort.



Według ministerstwa, poziom 110 rzek w 8 prowincjach przekroczył linię ostrzegawczą. Służby meteorologiczne przypomniały, że większość z tych prowincji powinna być przygotowana na powodzie, osuwiska i lawiny błotne.



Ekstremalne warunki atmosferyczne zaatakowały też regionalną turystykę, która wciąż nie może się pozbierać ze strat wywołanych przez epidemię koronawirusa. Powiat Yangshuo w prowincji Guangxi – znany jako cel turystyczny ze względu na góry krasowe i atrakcje gwarantowane przez rzekę Li – został nagle zalany. Zmusiło to mieszkańców, jak i turystów do ewakuacji na bambusowych tratwach. Lokalne władze podały, że powódź dotknęła ponad tysiąc hoteli i pięć tysięcy sklepów.



Silne deszcze mają się utrzymywać co najmniej do czwartku.

