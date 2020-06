Kosmiczne selfie. Łazik przysłał wyjątkowe zdjęcie

Kim Kardashian i inni celebryci mogą się schować. Najlepsze selfie zrobił łazik marsjański Curiosity. Zdjęcie wykonał przed zdobyciem sporej stromizny Greenheugh Pediment na Czerwonej Planecie.

Łazik zdobył szczyt 6 marca, zaś selfie wykonał 26 lutego. Panorama obejmuje 360 stopni, powstała z połączenia 86 ujęć przesłanych na Ziemię. Zdjęcie przedstawia Curiosity stojący 3,4 m poniżej punktu, w którym łazik wspiął się na szczyt Greenheugh Pediment.



Tuż przed osiągnięciem wzniesienia, łazik wykorzystał kamery nawigacyjne zainstalowane na maszcie do tego, aby po raz pierwszy w historii, wykonać nagranie swojego selfie sticka, czyli robotycznego ramienia.



Od 2014 roku Curiosity przemierza zbocza Aeolis Mons, wysokiej na 5 km góry w centrum krateru Gale. Operatorzy łazika z JPL w Kalifornii dokładnie planują każdy ruch urządzenia tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. W tym przypadku łazik był wychylony pod kątem 31 stopni, ale ryzyko przewrócenia było niewielkie, jego konstrukcja pozwala na bezpieczne przechylenie o 45 stopni.



W ramach swojej misji łazik bada, czy na Marsie miliardy lat temu istniały warunki, które umożliwiły powstanie jakiegokolwiek życia. Służą temu rozmaite instrumenty, w tym kamera MAHLI (Mars Hand Lens Camera), znajdująca się na głowicy obrotowej zainstalowanej na końcu ramienia robotycznego. To właśnie jej pojazd używa do przyglądania się ziarnom piasku i teksturom skał w ten sam sposób, w który geologowie wykorzystują szkła powiększające do badania skał w terenie.





#wieszwiecej Polub nas