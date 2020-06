Zatrzymani w sprawie plakatów szkalujących Szumowskiego usłyszeli zarzuty

Zatrzymani w związku z włamaniem do wiat przystankowych należących do spółki AMS usłyszeli zarzuty. Osoby te miały rozwieszać plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak ustaliła TVP Info, wśród zatrzymanych był były działacz Obywateli RP związany z „Gazetą Wyborczą”.

Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak powiedział, że dwie zatrzymane osoby zostały zwolnione. Za postawione im zarzuty grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



– Zakończyły się czynności w związku ze zgłoszeniem spółki AMS. Przesłuchanie odbyło się z udziałem mecenasów. Po usłyszeniu zarzutów z artykułu 279, czyli kradzieży z włamaniem oraz wykonaniu przewidzianych prawem czynności związanych z ich udziałem, podejrzani zostali zwolnieni. Jeśli chodzi o art. 279, odpowiedzialność karna to 10 lat pozbawienia wolności – powiedział.



Kilka dni temu na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wypisano na nich zarzuty wobec polityka oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”.



O komentarz do domniemanego udziału dziennikarza „Gazety Wyborczej” w akcji poproszony na konferencji prasowej został Łukasz Szumowski. Zdaniem ministra zdrowia, to pokazuje, „jak niski jest poziom pracy i etyki dziennikarskiej w niektórych mediach”. – Mamy stek oszczerstw na łamach „Gazety Wyborczej”, a z drugiej strony widzimy sytuację kuriozalną, że dziennikarz związany, jak donoszą media, z „Gazetą Wyborczą”, włamuje się czy rozwiesza plakaty w gablotach, które należą do właściciela „Gazety Wyborczej”, a opisuje to dziennikarz związany z Wyborczą, który przypadkiem w nocy jest w tym rejonie – powiedział Łukasz Szumowski.

