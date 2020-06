Polska otwiera granicę z UE

Od 13 czerwca (sobota) Polska znosi ograniczenia w podróżowaniu na granicach wewnętrznych UE. Oznacza to, że z polskiej strony nie będzie ograniczeń w podróżowaniu do i z Czech, Litwy, Niemiec i Słowacji.

O otwarciu granic poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyjaśnił, że ma to związek malejącą liczbą zakażeń koronawirusem w UE. Premier dodał, że od 16 czerwca zostaną uruchomione loty pasażerskie wewnątrz Wspólnoty.



Możliwość podróżowania do krajów sąsiednich zależy również od decyzji władz tych krajów. Z zadowoleniem decyzję polskich władz przyjął premier landu Brandenburgia, Dietmar Woidke, który określił ją mianem „powrotu do europejskiej normalności”,



– Tysiące Polaków i Niemców mogą znów odwiedzać krewnych, przyjaciół i sąsiadów za Odrą i Nysą – oświadczył Woidke.

źródło: IAR, brandenburg.de

Odmienne jest, jak dotąd, stanowisko władz Słowacji. Rząd tego kraju nie otworzył jeszcze swoich granic dla podróżnych z Polski. Z kolei między Polską a Czechami czescy strażacy już od kilku dni usuwali z dróg tymczasowe bariery. Jak informowały tamtejsze media, granicy pilnowali ostatnio tylko polscy żołnierze.