Wraca lekka atletyka! Wyjątkowe konkursy w siedzibie TVP

Był turniej tenisa stołowego, niedługo odbędzie się gala kikcboksingu, a od przyszłego tygodnia w czwartki będą się pojawiać lekkoatleci. Telewizja Polska zorganizuje w siedzibie przy Woronicza cykl czwartkowych zawodów pod nazwą Orlen TVP Sport Cup. Wystartują w nich kulomioci oraz skoczkowie wzwyż i o tyczce.

Parking przy ulicy Woronicza zmieni się niedługo w lekkoatletyczną arenę. Przez sześć najbliższych czwartków to właśnie tam rywalizować będą skoczkowie o tyczce i kulomioci.



– Na starcie zamelduje się cała krajowa czołówka oraz najzdolniejsi juniorzy. Spodziewamy się, że w każdej konkurencji będzie rywalizować około dziesięciu sportowców – mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.



Jeszcze bardziej oryginalną oprawę będą mieć konkursy skoku wzwyż, które odbędą się w… studiu telewizyjnym. – Jestem w świecie lekkiej atletyki od kilkudziesięciu lat, ale jeszcze nie słyszałem, aby w takim miejscu organizować zawody. Będziemy prekursorami – dodaje Chmara.



– Z prezesem Henrykiem Olszewskim i Sebastianem Chmarą zastanawialiśmy się, co zrobić, aby odmrozić świat lekkiej atletyki. Kiedy razem wpadliśmy na ten pomysł, dogadanie szczegółów zajęło kilkadziesiąt sekund. Na terenie Telewizji Polski odbędzie się sześć mitingów. Jestem niezwykle szczęśliwy, że możemy pomóc lekkoatletom w powrocie do sportowej rywalizacji. To także element naszej misji jako publicznego nadawcy – twierdzi Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.



Od 18 czerwca przez sześć kolejnych czwartków siedzibę TVP przy Woronicza opanują lekkoatleci. Impreza odbędzie się wprawdzie bez udziału publiczności, ale zmagania będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz w internecie i aplikacji mobilnej.

#wieszwiecej Polub nas

– Otwieramy sezon i wiem, że zawodnicy już przebierają nogami – cieszy się prezes PZLA Henryk Olszewski.

Jego słowa potwierdza Kamila Lićwinko. – Jestem niesamowicie głodna startu, bo bardzo brakowało mi rywalizacji. Sezon halowy skończyłam nieco szybciej z powodu kontuzji, później świat zatrzymał się z powodu pandemii. Gdy usłyszeliśmy, że w siedzibie TVP odbędą się zawody, bardzo to nas ucieszyło – mówi najlepsza polska skoczkini wzwyż.



Dla naszych lekkoatletów będzie to pierwsza okazja do spróbowania swoich sił po zamrożeniu świata sportu. W związku z faktem, że w tym roku nie odbędą się igrzyska olimpijskie i mistrzostwa Europy, a także pod znakiem zapytania stoi udział Polaków w mitingach Diamentowej Ligi, PZLA zamierza zorganizować jak największą liczbę mitingów.



Najważniejszą imprezą sezonu będą zaplanowane na koniec sierpnia mistrzostwa Polski we Włocławku.



Plan startów podczas cyklu „Czwartki z lekkoatletyką – Orlen TVP Sport Cup”:

18 czerwca – pchnięcie kulą

25 czerwca – skok o tyczce

2 lipca – skok wzwyż w studio telewizyjnym

9 lipca – pchnięcie kulą

16 lipca – skok o tyczce

23 lipca – skok wzwyż w studio telewizyjnym