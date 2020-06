Unijni ambasadorzy zgodni w sprawie dalszych sankcji na Rosję

Ambasadorzy państw unijnych poparli przedłużenie o rok sankcji nałożonych na Rosję w związku z aneksją Krymu i Sewastopola – ustaliła PAP. Restrykcje dotyczą handlu i inwestycji w pewnych sektorach gospodarki i zakazu eksportu niektórych towarów.

Sankcje obejmują zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola, ograniczenia handlowo-inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki i projektach infrastrukturalnych, zakaz świadczenia usług turystycznych na Krymie lub w Sewastopolu oraz zakaz eksportu niektórych towarów i technologii.



Obecne restrykcje obowiązują do 23 czerwca 2020 r. Decyzję ambasadorów państw członkowskich musi jeszcze formalnie zaakceptować Rada Unii Europejskiej w procedurze pisemnej.



Oprócz restrykcji nałożonych w związku z aneksją Krymu Bruksela nałożyła także sankcje indywidualne w związku z agresją Rosji na Ukrainie. 175 osób i 44 podmioty podlegają zamrożeniu aktywów i zakazowi podróży ze względu na działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

źródło: pap

Istnieją też sektorowe sankcje gospodarcze dotyczące wymiany bądź współpracy z Rosją w konkretnych sektorach gospodarki. Chodzi o ograniczenie dostępu niektórych rosyjskich banków i firm do unijnych rynków kapitałowych, zakaz eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji oraz ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie ważnych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.W marcu 2015 roku przywódcy Wspólnoty postanowili uzależnić zniesienie obowiązujących sankcji od pełnego wdrożenia mińskich porozumień pokojowych. Ponieważ do tego nie doszło, Rada sukcesywnie przedłuża restrykcje.