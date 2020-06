Bielan: Program budowy CPK to także plan budowy połączeń drogowych w kraju

Dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego połączenie szybką koleją (z Płocka) do stolicy naszego kraju skróci się do 45 minut – mówił w środę poseł Adam Bielan, odnosząc się do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podkreślił też, że dzięki CPK powstanie wiele nowych miejsc pracy. Będzie też możliwa szybka budowa drogi S10.

Podczas konferencji prasowej w Płocku Bielan zwrócił uwagę, że miasto jest słabo skomunikowane z innymi częściami Polski. Wkrótce ma się to jednak zmienić. – Dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego połączenie szybką koleją do stolicy naszego kraju – do Warszawy skróci się do 45 minut. Połączenie do samego lotniska, największego lotniska w tej części Europy będzie trwało zaledwie 30 minut – poinformował poseł.



Dodał, że „to zupełnie nowe połączenie ułatwi również dostęp mieszkańcom Płocka do innych miast położonych na północy Polski, aż do Gdańska”.



Nie wszyscy politycy są jednak przychylni temu projektowi. Przypomniał, że blisko dwa tygodnie temu kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak–Kamysz poinformował przez Facebooka mieszkańców Płocka o sprzeciwie wobec budowy CPK.

Jak przekazał Adam Bielan, „program budowy CPK to również szereg nowych połączeń drogowych”. – Zapewne byłyby znacznie opóźnione, gdyby nie budowa CPK – podkreślił.Dodał też, że „wyczekiwana od dawna droga S10 połączy Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń i inne miasta w naszym kraju”. – Ta droga S10 powstanie szybciej, dzięki temu, że zapadła decyzja o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – zaznaczył.Polityk z partii Porozumienie zauważył, „inwestycje zgrupowane w ramach »Planu Andrzeja Dudy« to nie tylko większa dostępność komunikacyjna dla mieszkańców wielu części Polski”, ale to także blisko milion nowych miejsc pracy tworzonych przez przedsiębiorców na potrzeby realizacji CPK.