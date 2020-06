„Czas wyborów, czas pytań”. Sztab Dudy oczekuje deklaracji od kontrkandydatów [WIDEO]

Program 500 Plus, wiek emerytalny, relokacja uchodźców, małżeństwa homoseksualne i adopcja przez nie dzieci oraz waluta w Polsce – to kwestie, o które kontrkandydatów ubiegającego się o reelekcję prezydenta zapytał sztab Andrzeja Dudy. Pytania zostaną przekazane przez polityków PiS do sztabów kontrkandydatów. Sztab zaprezentował przygotowany na tę okazję spot, w którym słyszymy ich wypowiedzi na powyższe tematy.

W trakcie konferencji w środę zaprezentowano spot z różnymi wypowiedziami kandydatów w wyborach prezydenckich dotyczącymi m.in. programu 500+ czy adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel przedstawił deklarację dotyczącą pięciu kwestii oraz wyraził oczekiwanie odpowiedzi od wszystkich kandydatów.



– Chcemy jasnych odpowiedzi – koniec ze zmienianiem zdania, koniec z mówieniem opłotkami, chcielibyśmy jasno dowiedzieć się, co w tych pięciu sprawach, które interesują Polaków, o których Polacy mówią na spotkaniach, mają do zaproponowania nasi kandydaci – mówił Fogiel.



W trakcie spotu pada kilka jasnych pytań programowych. Czy podpisałby pan ustawę likwidującą program 500 Plus?



– Nie ma możliwości finansowania takiego programu, żeby państwo płaciło 500 zł miesięcznie – mówił Donald Tusk.



– To jest przekupywanie wyborców – stwierdził Robert Biedroń.



Z kolei zdaniem Rafała Trzaskowskiego, „jest to program rozdawnictwa”. W spocie słyszymy też wypowiedź Pauliny Kosiniak-Kamysz, która mówi: „Ciężko stwierdzić, czy on tak relatywnie pomaga”.

Drugie pytanie brzmi: „Czy podpisałby pan ustawę podwyższającą wiek emerytalny?” Słyszymy tu wypowiedzi autora ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego z 2012 r., którym był ówczesny minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie da się powrócić do niższego wieku emerytalnego – mówił z kolei Trzaskowski. W innej wypowiedzi nazwał obniżenie wieku emerytalnego „kuriozalnym pomysłem”.„Czy podpisałby pan ustawę o przymusowej relokacji imigrantów?” – Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę – deklarował aktualny szef sztabu Trzaskowskiego Cezary Tomczyk. – Musimy przyjąć 2 tysiące uchodźców – mówił sam Trzaskowski.– Przyjmiemy tych kilkaset osób do Polski – to z kolei słowa Szymona Hołowni.

Chwilę później pada pytanie: „Czy podpisałby pan ustawę wprowadzającą małżeństwa i adopcję dzieci przez pary homoseksualne?”



– Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić – mówił Trzaskowski. Widzimy też fragment nagrania z podpisania przez niego Karty LGBT+.



– Najpierw przyzwyczajamy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło. Potem łatwiej będzie o równość małżeńską z adopcją – mówił z kolei w jednym z wywiadów Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy.



– Barwy tęczy to jest flaga spółdzielców na przykład – stwierdził Kosiniak-Kamysz w trakcie jednej z konferencji.



Ostatnie pytanie dotyczy waluty: „Czy podpisałby pan ustawę zastępującą złotówkę walutą euro?”



– Polska powinna do strefy euro wejść – słyszymy z ust Trzaskowskiego.



„A Ty chcesz, żeby Polska taka była.... bez 500 Plus, z wiekiem emerytalnym 67, małżeństwami homoseksualnymi i adopcją dzieci przez pary homoseksualne?” – czytamy w napisach końcowych.



Później słyszymy jeszcze wypowiedź Trzaskowskiego: „Szczery to ja jestem tylko w stosunku do swoich zmarłych przodków”.