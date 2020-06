Warszawskie opiekunki oburzone słowami Pawła Rabieja. Pokazały nam swoje zarobki

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej stwierdził, że opiekunki w żłobkach ze zrozumieniem podeszły do obcięcia im pensji. – To nieprawda – mówi nam jedna z nich. Kłamstwem nazywa również opublikowaną przez miasto informację, że wynagrodzenia opiekunek wynoszą ponad 3700 zł. – Duża część z nas otrzymała wynagrodzenie za miesiąc maj netto 2 tys. zł – zapewnia i pokazuje nam skany pasków wynagrodzeń w zespole żłobków.

Władze Warszawy zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Na stronie urzędu opublikowano nawet specjalny tekst, w którym podkreślono, że średnie zarobki opiekunek przed pandemią wynosiły aż 3765 zł.



– W rzeczywistości są to zupełnie inne kwoty, o wiele niższe. Podana suma jest z pewnością kwotą brutto oraz dodatkowo zwiększoną o dodatek motywacyjny i wysługę stażową – słyszymy.



Kobieta dodaje, że większość jej koleżanek zarabia w żłobkach znacznie mniej. – Do tego nieadekwatnie do ilości obowiązków, jakie wykonują – stwierdza. Na dowód pokazuje nam skany pasków wynagrodzeń. Przekonuje, że wśród opiekunek wiele jest kobiet, które samotnie wychowują dzieci lub mają kredyty. – Więc jak mają one przeżyć, utrzymać rodzinę za 2 tys. złotych? - pyta.





Kobieta odnosi się również do ostatnich wypowiedzi przedstawicieli miasta. Podkreśla, że wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej przekonywał publicznie, iż opiekunki w żłobkach ze zrozumieniem podeszły do obcięcia im pensji.

– Faktem jest, że duża część opiekunek nie wypowiada się, ale równocześnie nie godzi się z zaistniałą sytuacją – przekonuje nasza rozmówczyni.



Podkreśla, że nie rozumie, dlaczego odebrany został dodatek stażowy oraz dlaczego pensje tak drastycznie spadły od stycznia tego roku. Prosi również o publiczne sprostowanie informacji Rabieja o tym, że opiekunki są pracownikami samorządowymi.



– Bardzo prosimy o zainteresowanie się naszą ciężką sytuacją, jaka panuje w Warszawskim Zespole Żłobków – apeluje.



Co na to polityk? Paweł Rabiej tłumaczy, że opiekunki nie są pracownikami samorządowymi i obowiązują je inne przepisy niż kierowników i administrację placówek. Przekonuje, że skoro opiekunki przez epidemię pracowały mniej, muszą też mniej zarobić.

„Warszawa nie obniżyła w ostatnich miesiącach wynagrodzeń pracownikom stołecznych żłobków. Byli i nadal są oni wynagradzani na podstawie obowiązującego prawa” - przekonują z kolei na stronie miasta władze stolicy.

„Od czasu zamknięcia przez rząd szkół, przedszkoli i żłobków z powodu pandemii COVID-19, we wszystkich warszawskich żłobkach obowiązywały wynagrodzenia za gotowość do pracy” - dodają.



Wskazują, że nie obejmowały one jedynie osób, przebywających na zasiłkach opiekuńczych i chorobowych, a w przypadku reszty pracowników - dni, w których świadczyli oni pracę.



„Średnia pensja opiekunek za kwiecień, jeśli pozostawały przez cały miesiąc w gotowości do pracy, to 3137 zł. Średnia pensja opiekunek za maj, jeśli były w gotowości do 15 maja, to 3451 zł. Średnia pensja przed pandemią to 3765 zł. Kwoty te różnią się o składniki wynagrodzenia nienależne pracownikom z powodu decyzji rządu o zamknięciu żłobków” - czytamy.