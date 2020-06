„Nie było śladów włamania”. Dziennikarza „GW” i aktywistkę zdradził monitoring

W czasie, gdy dziennikarze „Gazety Wyborczej” odcinają się od współpracy i znajomości z zatrzymanym przez policję Bartłomiejem Sabelą (autorem piszącym dla dziennika), na jaw wychodzą kolejne ustalenia policji. Kulisy śledztwa ws. hejterskiej akcji z plakatami uderzającymi w ministra zdrowia opisuje portal wPolityce.pl. Jak czytamy, w gablotach należącej do Agory spółki AMS nie stwierdzono uszkodzeń zamka. Czy sprawcy mieli klucz? Ze swoimi działaniami się nie kryli – zarejestrował ich system monitoringu.

We wtorek policja zatrzymała dwie osoby. Podstawą było zgłoszenie ze strony AMS o włamaniu do umieszczonych na przystankach w Warszawie gablot. Zgłoszono też kradzież, która miała polegać na zabraniu wiszących tam wcześniej plakatów o łącznej wartości 450 zł – czytamy na portalu wPolityce.pl.



Zatrzymani to aktywistka znana z protestów przeciwko „łamaniu praworządności” Anna Wieczorek, która – jako jedna z kilku osób – miała stać za pojawieniem się wulgarnego napisu na ścianie Sejmu w sierpniu 2019 roku – opisuje źródło. Drugim zatrzymanym jest dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą” Bartłomiej Sabela – o czym informowała TVP Info.



Jak ustalono, to oni odpowiadają za rozwieszenie pod koniec maja w Warszawie plakatów uderzających w ministra zdrowia. Przedstawiono na nich wizerunek Łukasza Szumowskiego z wypisanymi hejterskimi hasłami: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”.

Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółów śledztwa. „Okazuje się, że nie było śladu włamania do gablot, (…) zamki nie zostały w żaden sposób uszkodzone” – czytamy. Te ustalenia rzucają nowe światło na sprawę.

– To osobliwe. Śladów uszkodzenia zamków nie było. Może to oznaczać, że sprawcy mogli dostać się do gablot przy pomocy narzędzia lub klucza, który nie pozostawił śladów włamania – mówi osoba znająca kulisy śledztwa, cytowana przez portal.



Warto zauważyć, że plakaty rozwieszono w należących do spółki AMS wiatach przystankowych, a ich pojawienie się na ulicach stolicy i rozmowę z anonimowymi wówczas inicjatorami akcji szybko opisała „Gazeta Wyborcza” (tytuł i właściciel gablot należą do jednej grupy kapitałowej, Agory).



Odpowiedzialni za hejterską akcję nie kryli się też ze swoimi działaniami, a ich tożsamość udało się ustalić dzięki nagraniom z kamer monitoringu.



Po ujawnieniu informacji, że jedną z osób zatrzymanych jest Bartłomiej Sabela, od współpracy z nim odcinają się dziennikarze „Gazety Wyborczej”.