Chcieli trzech piw. Grozili podpaleniem drzwi i pobiciem

Policjanci z Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy grożąc pobiciem i podpaleniem drzwi do mieszkania zażądali od 22-latka kupna trzech piw. Agresorzy odpowiedzą m.in. za usiłowanie rozboju i wymuszenie rozbójnicze, za co grozi kara nawet 12 lat więzienia.

Jak poinformowała Izabela Sobczyk z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, dyżurny miasta otrzymał informację, że na ul. Będzińskiej doszło do pobicia młodego mężczyzny.



Podczas rozmowy z poszkodowanym 22-latkiem policjanci ustalili, że znajomy jego matki zadzwonił do niego, proponując spotkanie nieopodal sklepu spożywczego. Kiedy przyszedł na umówione miejsce, zastał pod marketem znajomego biesiadującego z dwiema osobami.



Jeden z nich uderzył 22-latka pięścią w twarz i grożąc dalszym pobiciem oraz podpaleniem drzwi do mieszkania wraz z drugim agresorem, wymusił na poszkodowanym kupno trzech piw.



– Sprawcom jednak nie było dość. Zabrali chłopakowi portfel, w którym było kilkadziesiąt złotych – dodała Sobczyk.

źródło: pap

Do napastników dotarli kryminalni z VII Komisariatu Policji w Łodzi. Zatrzymali 29-latka odpowiedzialnego za usiłowanie rozboju, a następnie 52-latka, który groził poszkodowanemu pobiciem. Obaj usłyszeli zarzuty.Starszy z mężczyzn odpowie za groźby karalne, co jest zagrożone karą do dwóch lat więzienia. Jego 29-letni kompan usłyszał zarzut usiłowania rozboju i wymuszenia rozbójniczego, za co grozi kara nawet 12 lat więzienia. Sąd zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny.