Ruszyły prace nad kontynuacją nagrodzonej Oscarem animacji

Fani nagrodzonego Oscarem animowanego filmu „Spider-Man Uniwersum” mogą zacierać ręce. Ruszyły właśnie prace nad jego drugą częścią, którą roboczo nazwano „Spider-Man: Into the Spider-Verse 2”. Poinformował o tym fakcie główny animator filmu, Nick Kondo.

Ogłoszenie startu prac nad drugą częścią filmu „Spider-Man Uniwersum” było bardzo lakoniczne. „Pierwszy dzień w pracy” – napisał na Twitterze Kondo, dołączając do wpisu krótkie nagranie przedstawiające logo Spider-Mana i rok premiery filmu. Dzięki temu wiemy, że „Spider-Man: Into the Spider-Verse 2” pojawi się w kinach w 2022 roku.



Nieznane są za to szczegóły fabuły kontynuacji tego oscarowego hitu. Film reżyseruje Joaquin Dos Santos, według scenariusza Dave'a Callahama. Producentami filmu są Phil Lord i Chris Miller.



Pierwsza część filmu opowiadała historię nastoletniego Milesa Moralesa, który po tym, jak zostaje ugryziony przez pająka, zauważa u siebie niezwykłe moce. Szybko uświadamia sobie, że nie jest jedynym istniejącym Spider-Manem. Pozostali działają w innych, równoległych uniwersach i niedługo będą musieli ze sobą współpracować, by pokonać złowrogiego Kingpina.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Informacja o rozpoczęciu prac nad drugą częścią „Spider-Man Uniwersum” rozpaliła wyobraźnię fanów. Jeden z nich opublikował cieszącą się popularnością grafikę, przedstawiającą dorosłego Milesa Moralesa. Niewykluczone, że filmowy 14-latek pojawi się w takim wydaniu w jednej z kolejnych części serii, których można się spodziewać w przyszłości.„Spider-Man Uniwersum” zdobył nie tylko dobre recenzje i najważniejsze nagrody w branży (Oscar, Złoty Glob). Był też sukcesem kasowym – przyniósł ponad 375 mln dolarów zysku.