Kosiniak-Kamysz: Nie pozwolę, żeby Jarosław Kaczyński szantażował wyborców

– Nie pozwolę, żeby Jarosław Kaczyński szantażował wyborców, mówiąc, że tylko wybór Andrzeja Dudy gwarantuje wyjście z kryzysu – mówił w Koninie lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem podział między Polakami się pogłębiają.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej podkreślił, że po spotkaniach z Polakami, jakie odbył w ostatnim czasie, widać, jak bardzo podzielone jest polskie społeczeństwo.



– Jak jesteśmy tak naprawdę zablokowani do współpracy, do możliwości rozmowy. Jak dwie opcje polityczne w tak okropny sposób od 15 lat podzieliły Polskę, a ten podział w ostatnich pięciu latach przez takie, a nie inne zachowanie rządzących jest coraz większy, coraz mocniejszy – mówił.



Jak dodał, „trwa polityczna wojna domowa w Polsce”.

– Ja się na nią nie zgadzam i mam receptę, jak to uzdrowić. Nie tylko stawiam diagnozę, że podział społeczny niszczy bezpieczeństwo Polski, ale wiem, jak doprowadzić do tego, żeby było normalnie, żebyśmy mogli ze sobą współpracować – wskazał.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w wyborach trzeba wybierać tych, którzy potrafią współpracować. – Ja tę zdolność mam – zapewnił. Szef PSL przypomniał m.in. że za projektami PSL, jak Karta Dużej Rodziny czy roczny urlop macierzyński – głosowała nie tylko koalicja rządząca, ale również opozycja.



– Potrafiłem chodzić na spotkania, jak trzeba było ratować sprawy Trybunału Konstytucyjnego, i na spotkania z Kaczyńskim, i na protesty, jak trzeba było być i na tych protestach mówić, jak wygląda sprawa. Mam zdolność rozmowy z jednym i drugim środowiskiem. I nie pozwolę, żeby Jarosław Kaczyński szantażował wyborców mówiąc, że tylko wybór Andrzeja Dudy gwarantuje wyjście z kryzysu – mówił.



– Zdaję sobie sprawę, że wybór skrajności po drugiej stronie, opcji, która od lat walczy z dzisiaj rządzącymi nie gwarantuje tej współpracy i Rafał Trzaskowski nie jest gwarantem współpracy ani pojednania. Ale to nieprawda, że tylko Andrzej Duda jest gwarantem możliwości wyjścia z kryzysu zdrowotnego czy z kryzysu gospodarczego. Wręcz przeciwnie – on nie ma swojego pomysłu, nie ma swojej woli – jest podwykonawcą – dodał.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że tylko on jestem kandydatem, który ma doświadczenie i umiejętność szukania porozumienia.



Dodał, że ma trzy główne cele. Pierwszym z nich jest wyjście z kryzysu zdrowotnego. Jak tłumaczył, „on jest przewlekły i nie tylko przez koronawirusa, bo to są zadłużone szpitale, niedofinansowane leczenie, to jest biurokracja, która zalewa ochronę zdrowia".



– To są zbyt niskie pensje szczególnie dla salowych, dla ratowników medycznych, dla diagnostów, dla pielęgniarek. To jest pierwszy kryzys, który chcę zażegnać – zapewniał kandydat PSL na prezydenta.



– Drugi to jest kryzys gospodarczy i on się objawia wszędzie w Polsce w małych rodzinnych firmach, które nie są w stanie zapłacić ZUS-u. W firmach, które nie są w stanie dzisiaj inwestować, bo nie mają przestrzeni finansowej, trzeba dobrowolny ZUS wprowadzić. Trzeba, i to zrobimy, uprościć procedury, odbiurokratyzować całą sferę gospodarczą – jeden wniosek, jedna strona – i dawać punkty za Polskę. Bo Polska będzie silna rodzimymi i rodzinnymi firmami – wskazał.

Kandydat na prezydenta zaznaczył również, że w przestrzeni społeczno-gospodarczej i kryzysie gospodarczym trzeba też zwrócić szczególna uwagę na emerytów. Wśród swoich propozycji wskazał m.in. emeryturę bez podatku, powołanie rady seniorów przy prezydencie oraz wprowadzenie karty dla seniora uprawniającej do zniżek i ulg w instytucjach publicznych i prywatnych.



Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trzeci kryzys, który trzeba zażegnać, to kryzys ustrojowy.



– Ten klincz, w którym jesteśmy, polityczny, wynika też z tego, a może przede wszystkim z tego, że przez demokrację mogły wedrzeć się do Polski rządy autorytarne. Że głos jednego człowieka jest wyrazem i później zrealizowany przez cały rząd, całą formację polityczną, parlament – zaznaczył.





– Trzeba wprowadzić mieszaną ordynację wyborczą. Trzeba zrobić Senat izbą samorządową i wzmocnić pozycję prezydenta – stwierdził.



Na konferencji prasowej szef PSL odniósł się także m.in. do wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem żywnościowym w kontekście suszy w Polsce.



Kosiniak-Kamysz wspomniał także w Koninie zmarłego kilka dni temu wieloletniego posła na Sejm RP z ramienia PSL Józefa Gruszkę. W środę w kościele parafialnym w Ociążu szef PSL weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych posła Gruszki.