Po akcie wandalizmu i hejcie na Szumowskiego „GW” wypiera się swojego człowieka

„Gazeta Wyborcza” wypiera się związków z piszącym dla niej dziennikarzem Bartłomiejem Sabelą. Mężczyzna – jak ujawniła TVP Info – został zatrzymany przez policję w związku z rozwieszaniem plakatów atakujących ministra zdrowia. Kolejni dziennikarze „Wyborczej” odcinają się od Sabeli. Jeden z nich twierdzi, że w ogóle go nie zna, choć ten był bohaterem jego tekstów; inny uważa, że żadnego związku zatrzymanego między „GW” a dziennikarzem nie ma, bo... opublikował tylko kilkanaście tekstów i „nie miał etatu”.

Pod koniec maja w Warszawie pojawiły się plakaty uderzające w ministra zdrowia. Przedstawiono na nich wizerunek Łukasza Szumowskiego, do którego dołączono hasła typowe dla mowy nienawiści: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”.



Plakaty rozwieszono w należących do spółki AMS wiatach przystankowych, a ich pojawienie się na ulicach stolicy i rozmowę z anonimowymi wówczas inicjatorami akcji szybko opisała „Gazeta Wyborcza” (tytuł i właściciel gablot należą do jednej grupy kapitałowej, Agory).



Spółka Agory zawiadamia policję



AMS wyparł się jednak odpowiedzialności informując – ustami rzeczniczki stołecznego ratusza – że do gablot ktoś się włamał. Powiadomiono policję; sprawa na kilka dni ucichła. Aż do wtorku.



We wtorek zatrzymano kobietę, aktywistkę znaną z protestów przeciw łamaniu praworządności. Przeciwko jej zatrzymaniu zaprotestowała… dziennikarka „Wyborczej” Dominika Wielowieyska.

Za rozwieszanie plakatów z Łukaszem Szumowskim aktywistka została zatrzymana i zakuta w kajdanki (!) Policja twierdzi, że chodzi nie o plakaty, ale bezprawne użycie gablot reklamowych. Tak, tak, wierzymy na słowo. Gdzie są obrońcy wolności słowa z PiS, tak ostatnio aktywni? — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) June 10, 2020

Przypomniano jej jednak, że to należąca do Agory spółka sama zawiadomiła odpowiednie organy o „włamaniu”, co było podstawą do przeprowadzenia zatrzymania.We wtorek wieczorem policja zatrzymała kolejną osobę w tej sprawie. Jak ujawniła TVP Info, to związany z „Gazetą Wyborczą” dziennikarz Bartłomiej Sabela, także były działacz Obywateli RP.– To pokazuje, jak niski jest w tej chwili poziom pracy i etyki dziennikarskiej w niektórych mediach – skomentował minister Łukasz Szumowski, który padł ofiarą hejterskiej akcji.

Teraz „Gazeta Wyborcza” nie przyznaje się do współpracy z Sabelą. Niektórzy jejdziennikarze deklarują, że go „nie pamiętają” inni – jak szef działu Kraj w „GW” Roman Imielski – uważają, że nie można powiązać ich z zatrzymanym mężczyzną, bo… nie miał etatu.



Na sprawę zwraca uwagę wiceszef publicystyki TVP Info Daniel Liszkiewicz. Odnosząc się do twitterowego wpisu Romana Imielskiego, dołącza artykuł z nagraniem, na którym występują właśnie Imielski i Sabela.



Na uwagę dziennikarza „Wyborczej”, że takich tekstów zatrzymanego przez policję mężczyzny opublikowano tylko 12 i że nie miał on etatu, Liszkiewicz odpowiada, że też nigdy nie miał umowy w TVN (Daniel Liszkiewicz w przeszłości był dziennikarzem „Superwizjera” i „Uwagi!” TVN).

Bartłomieja Sabeli nie kojarzy też inny dziennikarz należącego do Agory dziennika. „Nie znam” – zadeklarował redaktor Jacek Harłukowicz z wrocławskiego oddziału gazety.Szybko okazało się, że dziennikarz musi mieć bardzo słabą pamięć. Sabela był bowiem bohaterem jego artykułu, gdzie występował w roli pokrzywdzonego przez policję Obywatela RP.– Sytuacja kuriozalna, że dziennikarz związany z, jak donoszą media, „Gazetą Wyborczą” rozwiesza plakaty na nośnikach, których właścicielem jest „Gazeta Wyborcza”, a opisuje to dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, który przypadkiem w nocy jest w tym rejonie. Wydaje mi się, że to mówi samo za siebie i nie wymaga komentarza – komentował całą sprawę minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej.