Reporter pyta prezydenta o „sędziów komuchów”. Konkretna odpowiedź

O jakich sędziach pan mówił – pytał prezydenta Andrzeja Dudę reporter Polsatu. Odnosił się w ten sposób do słów głowy państwa o „sędziach komuchach”. – O tych, którzy skazywali ludzi w stanie wojennym, w procesach karnych, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę – oznajmił ubiegający się o reelekcję prezydent.

We wtorek w Bytowie prezydent Andrzej Duda został słownie zaatakowany na jednej z ulic przez mieszkańca. Jak się okazało, był to lokalny działacz Wiosny, związany z Robertem Biedroniem, kontrkandydatem ubiegającego się o reelekcję prezydenta.



Jeden z wątków rozmowy dotyczył Sądu Najwyższego i rzekomego „upolitycznienia” sądownictwa. – O czym pan mówi? O tych komuchach, którzy tam zasiadali, PRL-owcach, którzy skazywali ludzi w stanie wojennym? Proszę nie żartować – odpowiedział działaczowi Wiosny prezydent.



O tę odpowiedź prezydent został zapytany przez reportera Polsat News podczas uroczystości związanych z podpisaniem Karty Rodziny. Wydarzenie zorganizowano z udziałem wielu rodzin i dzieci.



To właśnie podczas rozmów z przybyłymi rodzinami reporter zapytał prezydenta, o jakich sędziach mówił. – O tych, którzy skazywali ludzi w stanie wojennym, w procesach karnych, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę – wyjaśnił mu Andrzej Duda.



Mimo uzyskania odpowiedzi reporter nie odpuścił i pytał o konkretne nazwiska sędziów. Zareagował na to rzecznik prezydenta Błażej Spychalski; wskazał, że to niestosowne pytać o to w takich okolicznościach, kiedy prezydent rozmawia z rodzinami, kiedy nie zorganizowano konferencji prasowej.

- O tych, którzy skazywali ludzi w stanie wojennym - odpowiada PAD na moje pytanie, kogo miał na myśli, mówiąc o "komuchach z Sądu Najwyższego pic.twitter.com/F4CkHhSwec — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) June 10, 2020

