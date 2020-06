„Przepis na katastrofę”. Radny o niekompetencji i zarobkach w ratuszu Trzaskowskiego

Mamy taki obraz: samorządowcy domagają się dla siebie większej władzy, większych kompetencji, za to oczywiście też większych pieniędzy. Natomiast gdy przychodzi czas kryzysu, okazuje się, że nie są w stanie poradzić sobie z zadaniami – uważa warszawski radny PiS Michał Szpądrowski. W programie „Twój Wybór” skomentował też zarobki w ratuszu Rafała Trzaskowskiego wskazując, że dyrektorzy zarabiają blisko 400 tys. zł rocznie, czyli znacznie więcej niż prezydent Polski. – To przepis na katastrofę – komentował radny.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Goście programu „Twój Wybór” pytani byli o status wojewody i uprawnienia samorządów, których zwiększenia domagają się prezydenci z Platformy Obywatelskiej. Podpisaną przez nich w czerwcu 2019 r. deklarację radny Michał Szpądrowski porównał do rozbicia dzielnicowego Polski.



W ostatnich tygodniach – zauważył – samorządy miały sprawdzian swojej sprawności.



– Widzimy sytuacje związane z wypłatą mikropożyczek czy wcześniejszym zatorem, który powstał w Warszawie przy wypłacie środków z 500 Plus, a także innymi „niemożnościami” i takim „niedasizmem:, który wprowadził prezydent Rafał Trzaskowski. Na początku (epidemii – red.) nie dało się ograniczyć liczby miejsc w komunikacji miejskiej, (prezydent Warszawy) nie wiedział, jak ma otwierać żłobki, jak otwierać place zabaw – wyliczał polityk PiS.



Jak stwierdził, z obserwacji działań władz Warszawy wyłania się obraz samorządowców domagających się większej władzy i większych kompetencji, za którymi mają iść także wielkie pieniądze, a gdy przychodzi kryzys, stolica nie radzi sobie z powierzonymi jej zadaniami.

– Już nie chcę po raz tysięczny przypominać tej Czajki, ale tych sytuacji w Warszawie są dziesiątki. Jeśli samorządy są rozrośniętą strukturą, która nie jest w stanie dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi, musi często pomagać rząd, a przedstawicielem rządu w terenie jest wojewoda – zaznaczył Szpądrowski.

Odniósł się też do zarobków w Warszawskim Urzędzie Miasta. Jak informował w zeszłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, stołeczny ratusz to wyjątkowo kosztowny urząd, a współpracownicy Rafała Trzaskowskiego zarabiają tam średnio 16 tys. zł miesięcznie. Kilku zastępców prezydenta stolicy otrzymuje wynagrodzenie rzędu blisko 400 tys. zł rocznie.



– Jeśli dyrektor zarabia prawie 400 tys. zł w skali roku i zarządza jakąś działką miasta z budżetem, powiedzmy, miliarda złotych, a zarabia przy tym więcej niż głowa polskiego państwa, a wiceprezydenci zarabiają dwa razy więcej niż ich przełożony i dorabiają sobie w miejskich spółkach (…), to jest przepis na katastrofę – powiedział Szpądrowski.



W jego ocenie odpowiednie zarządzanie finansami pozwoliłoby Warszawie lepiej walczyć z koronawirusem i szybciej wypłacać te mikropożyczki, które skierowano dla przedsiębiorców. Okazuje się – kontynuował – że stolica jest w tyle. Zdaniem Szpądrowskiego katastrofalne w skutkach byłoby „rozbicie dzielnicowe”, które miałoby przynieść więcej pieniędzy i władzy „tak niekompetentnym zarządcom miast, jakimi są prezydenci z Platformy Obywatelskiej”.