Defender-Europe 20. Wojskowe manewry w Drawsku Pomorskim

6 tys. żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i 2 tys. żołnierzy polskich bierze udział w rozpoczętych w Drawsku Pomorskim manewrach pod nazwą „Defender-Europe 20”. To ćwiczenia, które mają sprawdzić, jak szybko Amerykanie mogą przerzucić żołnierzy i ciężki sprzęt do Europy Środkowo-Wschodniej, gdyby była taka potrzeba.

Manewry były początkowo planowane na marzec, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że do skutku doszła jedynie niewielka ich część. Wojskowi dowódcy zmienili program ćwiczeń, a główną ich część zorganizowali właśnie teraz.



– Żołnierze przygotowują się do głównego zamierzenia do tzw. pokonania szerokiej przeszkody wodnej. Żołnierze będą te przeszkodę pokonywać zarówno po moście, który został zbudowany przez naszych saperów, ale także wozami – powiedział mjr Marcel Podhorodecki, oficer 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Strona amerykańska poinformowała, że w czasie manewrów żołnierze przerzucą w sumie 3 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu zza Oceanu. Wykorzystają też 9 tys. sztuk sprzętu armii USA, przechowywanego w magazynach w Europie.Ćwiczenia „Defender-Europe 20” zakończą się 18 czerwca.