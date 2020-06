Budka obciążeniem wizerunkowym dla Trzaskowskiego. „To wychodzi z badań”

Jeśli Rafał Trzaskowski nie oderwie się od Platformy Obywatelskiej to wybory prezydenckie na pewno przegra – tak wynika z wewnętrznych badań sztabu wiceprzewodniczącego PO i kandydata tej partii na prezydenta RP, na które powołuje się lewicowy portal Oko.press. – Działacze PO nie mają ochoty go „oddawać”. Borys wciąż chce stawać obok Trzaskowskiego – ubolewa anonimowo jeden ze sztabowców.

Red. Agata Szczęśniak na łamach Oko.press analizuje strategię wyborczą sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jak się okazuje, jeden z prominentnych polityków PO, wiceprzewodniczący tego ugrupowania, może mieć poważny problem właśnie ze względu na swoją partyjną afiliację. Dlatego właśnie Trzaskowski robi wszystko, żeby udawać kandydata „niezależnego”, w czym pomóc ma mu klimat wokół zbiórki podpisów.



– Strategia „na mniejszego” i „na kłopoty” okazała się nadzwyczaj skuteczna – pisze autorka, zaznaczając jednak, że „dzisiejszy triumfalizm jutro może zadziałać demobilizująco”.



Obecność szefa PO obciąża wiceprzewodniczącego tej partii



Trzaskowski od 2009 r. był europosłem PO, w 2010 r. szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w 2013 r. porzucił europarlament dla funkcji ministerialnej w rządzie PO-PSL (ministerstwo cyfryzacji) Donalda Tuska, którą sprawował 10 miesięcy. W gabinecie Ewy Kopacz był ministrem ds. europejskich, odpowiedzialnym m. in. za decyzję Polski o zerwaniu solidarności w ramach Grupy Wyszehradzkiej i zgodę na przymusowe przyjęcie kilku tysięcy nielegalnych imigrantów.

Na tym stanowisku Trzaskowski wytrzymał rok, zmieniając stołek ministerialny na mandat poselski w ławach opozycji. Do Sejmu startował jako kandydat z Krakowa, który złożył wiele obietnic (jak się później okazało niespełnionych) krakusom, których w jesienią 2017 r. porzucił ogłaszając, że kandyduje na prezydenta Warszawy.

Od kiedy stery w PO przejął Borys Budka, Trzaskowski awansował w partyjnej hierarchii i został wiceprzewodniczącym. Teraz to może się okazać jego obciążenie. Jak pisze Oko.press, konieczne jest dla niego „oderwanie od Platformy”.



– Trzaskowski może wygrać jako kandydat opozycji. Jako kandydat Platformy Obywatelskiej – przegra – czytamy.



Sztabowiec „nienależący do Platformy” w rozmowie z red. Szcześniak narzeka: „Działacze PO nie mają ochoty »oddawać« Trzaskowskiego. Wśród polityków Platformy jest pokusa otorbiania Trzaskowskiego, Borys wciąż chce obok niego stawać”. Rozmówca ze sztabu zwraca uwagę na to, że przewodniczący PO był też obecny obok swojego podwładnego podczas składania podpisów w PKW. „Dobrze by było rozkleić Rafała i Platformę, to wychodzi z badań” – dodaje sztabowiec.



Trzaskowski. Brak wizji i „gładkie hasła”



Zdaniem autorki analizy „wybory wygrywa się nadzieją” i taka pojawiła się w obozie Trzaskowskiego. – Tu jednak pojawia się pytanie: czy wystarczy, żeby to była nadzieja na wygranie wyborów? Czy hasło „nasz ma szansę” zagna obywateli do urn? Czy nadzieja nie musi być zakorzeniona w wizji, programie, innej propozycji zorganizowania stosunków między obywatelami a władzą? – pyta Szcześniak.



– Trzaskowski przedstawił pierwsze punkty swojego programu „Nowy start”: inwestycje lokalne, zielona transformacja oraz darmowe żłobki i przedszkola. To pakiet raczej gładkich haseł, pod którym może podpisać się i wyborca lewicowy, i liberalny, i centroprawicowy – konkluduje autorka, zauważając również, że polityk PO ma „łatkę kandydata wielkomiejskich elit oderwanych od zwykłego życia”, co jest jego „wizerunkowym problemem”.



Jak kandydat KO ma zamiar z tym sobie poradzić? Na przykład przedstawiając swoje założenia programowe w 60-tysięcznych Pabianicach. – Trzaskowski będzie jednak musiał postarać się dużo bardziej, by ten wizerunek choć trochę zmienić – zauważa dziennikarka.