„Respiratory od handlarza bronią to widmo”. MZ żąda od „GW” sprostowania

Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do „Gazety Wyborczej” o sprostowanie treści artykułu z 10 czerwca 2020 r. „Respiratory od handlarza bronią to widmo”, opublikowanego na łamach gazety i na portalu Wyborcza.pl. W tekście pojawiły się nieprawdziwe informacje związane z zakupem respiratorów przez ten resort.

„Nieprawdą jest, że spółka E&K, od której Ministerstwo Zdrowia kupiło 1,2 tys. respiratorów za 200 mln zł, nie dostarczyła jeszcze ani jednego aparatu. Nieprawdziwe tym samym jest również stwierdzenie, że firma nie dostarczy ani jednego aparatu” – głosi sprostowanie skierowane do redaktora naczelnego gazety Adama Michnika i do redaktora naczelnego portalu Wyborcza.pl Jarosława Kurskiego.



„Firma E&K dostarczyła pierwszą partię 50 respiratorów, które znajdują się w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych. Kolejne dostawy będą realizowane jeszcze w czerwcu” – wyjaśnia resort. „Nieprawdziwa jest również informacja, jakoby minister Janusz Cieszyński unikał składania podpisu na jakichkolwiek umowach ws. zakupów związanych z epidemią. Minister Cieszyński podpisał się m.in. pod umową na zakup respiratorów” – zaznaczono dodatkowo w sprostowaniu do redaktora naczelnego portalu.

źródło: pap

Gazeta napisała w środę m.in., że „należąca do handlarza bronią spółka E&K, od której Ministerstwo Zdrowia kupiło 1,2 tys. respiratorów za 200 mln zł, nie dostarczyła jeszcze ani jednego aparatu. I nie dostarczy, bo ich producenci zaprzeczają, że mieli z E&K jakikolwiek kontakt”.Jak stwierdzono dalej, z nieoficjalnych informacji wynika, że „Cieszyński unika składania podpisu na jakichkolwiek umowach ws. zakupów związanych z epidemią. Robią to za niego podległe mu dyrektorki” – podano.