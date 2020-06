Dziennikarz „GW” i hejterskie plakaty. Szumowski: oto poziom etyki w niektórych mediach

To pokazuje, jak niski jest poziom pracy i etyki dziennikarskiej w niektórych mediach – uważa minister Łukasz Szumowski. To komentarz szefa resortu zdrowia do informacji TVP Info, że jedna z zatrzymanych osób rozwieszających hejterskie plakaty to Bartłomiej Sabela, dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”.

Na konferencji prasowej Szumowski poinformował o kolejnych „ewidentnych kłamstwach” na łamach „GW”, których sprostowania żąda. Łącząc to z „propagowaniem nienawiści na ulicach Warszawy”, stwierdził, że „to mówi samo za siebie”.



We wtorek policja ujęła mężczyznę, który zdaniem śledczych rozwieszał hejterskie plakaty wycelowane w ministra zdrowia. Jak ustaliła TVP Info, zatrzymany to Bartłomiej Sabela, dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, były działacz Obywateli RP.



Jak informowała policja, zatrzymanie ma bezpośrednio związek z włamaniem do wiat przystankowych należących do spółki AMS (której właścicielem jest Agora).



O komentarz do udziału dziennikarza „Gazety Wyborczej” w hejterskiej akcji poproszony na konferencji prasowej został Łukasz Szumowski. Zdaniem ministra zdrowia to pokazuje „jak niski jest poziom pracy i etyki dziennikarskiej w niektórych miediach”.

– Mamy stek oszczerstw na łamach „Gazety Wyborczej”, a z drugiej strony widzimy sytuację kuriozalną, że dziennikarz związany, jak donoszą media, z „Gazetą Wyborczą”, włamuje się czy rozwiesza plakaty w gablotach, które należą do właściciela „Gazety Wyborczej”, a opisuje to dziennikarz związany z „Wyborczą”, który przypadkiem w nocy jest w tym rejonie – powiedział Szumowski.

Kilka dni temu na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się hejterskie plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wypisano na nich zarzuty wobec polityka oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”.



W sierpniu 2014 r. ta sama firma (AMS) ocenzurowała plakaty z kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Władze spółki należącej do wydawcy „Gazety Wyborczej” raziło określenie „sitwa” i – posiłkując się opinią radcy prawnego – zasugerowali zmianę tego słowa na „władza”. We wtorek w sprawie włamań do wiat AMS zatrzymano także jedną osobę.



Podsumowując zatrzymania Łukasz Szumowski na konferencji prasowej, że „mowa nienawiści jest przez te osoby propagowana na ulicach Warszawy”.



Wcześniej, mówiąc o „steku oszczerstw”, wskazał na artykuł „Gazety Wyborczej” pt. „Respiratory od handlarza bronią to widmo”. – Pojawiają się ewidentne kłamstwa, że respiratory nigdy do Polski nie przyjechały. To fałsz – zaznaczył.



Jak wyjaśnił Szumowski, pierwsza partia respiratorów renomowanego producenta jest już w Polsce, kolejne mają dotrzeć jeszcze w tym miesiącu. W związku z tym – oświadczył – do „Gazety Wyborczej” zostało wysłane żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji.