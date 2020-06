Wsparcie rodziny, ochrona małżeństwa, dzieci i emerytów. Co zakłada Karta Rodziny

Prezydent Andrzej Duda podpisał Kartę Rodziny. Znajdują się w niej programy prorodzinne oraz zapisy dotyczące obrony instytucji małżeństwa. – Rodzina jest fundamentem społeczeństwa i wymaga szczególnej opieki ze strony państwa – podkreślał w Warszawie ubiegający się o reelekcję prezydent.

Jako pierwszy punkt karty prezydent wymienił politykę wsparcia finansowego dla rodzin. W tym kontekście wymienił funkcjonujące już programy – 500Plus, wyprawkę szkolną 300Plus oraz program MamaPlus.



Przypomniał również swoją zapowiedź wprowadzenia bonu wakacyjnego w wysokości 500 zł na każde dziecko. Zapewniał także objęcie szczególną opieką rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. – Pierwszy punkt to jest właśnie wsparcie finansowe, a podpunkt to gwarancja świadczeń prorodzinnych – mówił Duda.



Następny punkt dotyczy wprowadzania nowych programów wsparcia. Prezydent mówił, że chodzi o bon dla dzieci w wysokości 500 zł. Punkt ten dotyczy także objęcie „szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami”.



– Nie ma i nie będzie małżeństwa w żadnej innej postaci, niż związek kobiety i mężczyzny. Nie ma zgody na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To obca ideologia. Nie ma na to zgody, aby w jakiejkolwiek formule to zjawisko mogło funkcjonować w naszym kraju – wskazał Duda.



Prezydent dodał, że program zakłada również ochronę dzieci przed ideologią LGBT – chodzi o prawo rodziców do decydowania, jak chcą wychowywać dzieci.





– To rodzice są odpowiedzialni za edukację seksualną swoich dzieci. Nie ma możliwości, by jakiekolwiek instytucje ingerowały w to, jak rodzice wychowują swoje dzieci – powiedział.



Program Andrzeja Dudy obejmuje także osoby starsze. Prezydent zobowiązał się do gwarancji utrzymania obniżonego wieku emerytalnego oraz do zachowania świadczeń dla emerytów.



W programie prezydenta zawarł się też punkt dotyczący potrzeby zaostrzenia kar za przemoc domową oraz ochrony dzieci przed pornografią.

