Trzaskowski alarmuje ws. limitu wydatków. PiS ujawnia, co zrobiono z pieniędzmi

Rafał Trzaskowski poinformował wyborców, że PiS tak zmieniło prawo, by to on miał do wykorzystania najmniej pieniędzy. – Przygotowali takie prawo, które pozwala prezydentowi Andrzejowi Dudzie wykorzystać na kampanię dwa razy większe środki niż nam – stwierdził. – To nieprawda. Część środków przysługujących PO zmarnowała już po prostu Małgorzata Kidawa-Błońska – wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Narracja o mniejszym limicie na wykorzystanie środków w kampanii wyborczej pojawiła się u Rafała Trzaskowskiego na początku tego tygodnia. Z każdym kolejnym dniem przekonuje on wyborców, że padł ofiarą zmian w prawie.



W poniedziałek podczas transmisji w sieci powiedział, że „PiS przygotował takie prawo, które pozwala prezydentowi Andrzejowi Dudzie wykorzystać na kampanię dwa razy większe środki, niż nam”. We wtorek przed siedzibą PKW znów powtórzył tę narrację mówiąc: „Takie zostały podjęte decyzje przez większość rządową, że ja będę miał znacznie mniej środków na prowadzenie kampanii, niż inny kandydat”.



W środę również dzień zaczął od tego wątku. W TVN24 przekonywał, że „rząd dał nam tylko połowę budżetu na przeprowadzenie kampanii w porównaniu do innych kandydatów”. Na koniec stwierdził, że jest to nieuczciwe i ma nadzieję iż „wyzwoli totalną mobilizację”.



– To nie nasza wina, że Platforma wymieniła kandydata i podzielili się oni limitem między sobą – wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info Krzysztof Sobolewski z PiS.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego partii rządzącej tłumaczy, że Trzaskowski może mieć pretensje, ale wyłącznie do koleżanki z PO. – Część środków przysługujących Platformie zmarnowała już po prostu Małgorzata Kidawa-Błońska – wskazuje.

– Jeśli ktoś wskoczył w biegu jako dubler, to trudno. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska prowadziła kampanię ponad dwa miesiące. Robiła to w ramach limitu i go wyczerpywała. Wskakując po 10 maja w jej miejsce, pan Trzaskowski, proporcjonalnie do czasu kampanii, który mu został, ma taki, a nie inny limit. To nie nasza wina i nie nasza decyzja, że wymienili kandydata – podkreśla polityk.



Krzysztof Sobolewski dodaje, że w związku z przedłużeniem kampanii wyborczej, również limity kandydatów zostały zwiększone aż o połowę.



– Ci, którzy dalej uczestniczą w wyborach prezydenckich, mogą wykorzystać dodatkowo 9 mln. Ci, którzy wchodzą, mają to samo, czyli taki sam budżet. Nie widzę więc żadnej niesprawiedliwości – stwierdza.

Rafał Trzaskowski drugi dzień z rzędu sugeruje, że PiS/rząd podjął decyzję o tym, że PAD będzie miał wiecej srodków/subwencji (o polowe ) od niego



