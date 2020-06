Makabra w bloku pod Płońskiem. Eksżona przyjechała po rzeczy, dwoje zabitych

W wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w nocy w Raciążu, zginęła kobieta i mężczyzna. Ich ciała odnaleziono na klatce schodowej. Na miejscu był też 35-latek, który z ranami postrzałowymi został przewieziony do szpitala.

Jak mówi portalowi tvp.info rzeczniczka policji w Płońsku podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, służby informację o strzelaninie na jednym z osiedli w Raciążu otrzymały we wtorek około 22:25.



Na miejscu na klatce schodowej policjanci odnaleźli dwa ciała – 32-letniej kobiety i 36-letniego mężczyzny. Był tam również 35-latek, który ranny został przetransportowany do szpitala.



Sprawę wyjaśnia teraz prokuratura. Według TVP3 Warszawa to 36-latek najpierw zabił kobietę, potem jej obecnego partnera, a później sam popełnił samobójstwo. Kobieta do mieszkania swojego byłego męża miała przyjechać po swoje rzeczy.

