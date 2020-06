Kwas moczowy może chronić płuca, zwłaszcza kobiet, przed pogarszaniem ich funkcjonowania związanym z wiekiem i chorobami – informuje pismo „Antioxidants”.

Wysoki poziom kwasu moczowego może powodować problemy zdrowotne, takie jak dna moczanowa (dawnej nazywana podagrą) oraz uszkodzenie nerek. Jednocześnie kwas ten jest przeciwutleniaczem – zmniejsza stres oksydacyjny uszkadzający tkanki i jest niezbędny dla funkcjonowania organizmu. Można go znaleźć także w tkance płucnej, ale do tej pory jego funkcja w płucach nie była znana.



Jak ostatnio wykazali naukowcy z japońskiego Kumamoto University, kwas moczowy może chronić płuca kobiet przed pogorszeniem ich czynności. Najpierw badacze stworzyli mysie modele chorób płuc – rozedmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).



W porównaniu z ludźmi poziomy kwasu moczowego we krwi myszy są niskie, aby więc je podnieść zastosowano odpowiednią modyfikację genetyczną lub podawano zwierzętom leki hamujące działanie rozkładającego kwas moczowy enzymu urykazy (UOX).

Jak się okazało, w przypadku samic z wysokim poziomem kwasu moczowego funkcje oddechowe poprawiły się. Natomiast u samców myszy podwyższone poziomy kwasu moczowego nie łagodziły objawów choroby płuc, a niekiedy nawet je nasilały. To sugeruje, że kwas moczowy może chronić płuca samic myszy.

Dalsze eksperymenty ujawniły, że kwas moczowy tłumi stres oksydacyjny także w komórkach nabłonka ludzkich płuc.



Analiza komórek nabłonkowych płuc kobiet wykazała, że działanie przeciwutleniające kwasu moczowego zanikało w obecności żeńskich hormonów. To sugeruje, że działanie ochronne kwasu moczowego może być silniejsze u starszych kobiet, które mają obniżony poziom hormonów płciowych.



To pierwsze badanie sugerujące, że kwas moczowy chroni kobiety przed pogorszeniem funkcji oddechowych, które postępuje wraz z wiekiem i chorobami płuc.



„Wyniki zdecydowanie sugerują, że przeciwutleniacze, takie jak kwas moczowy, są ważne dla utrzymania funkcji płuc u kobiet w podeszłym wieku i z zaawansowaną chorobą” – powiedział kierujący badaniami prof. Tsuyoshi Shuto. „Wcześniej informowaliśmy również, że będące przeciwutleniaczami witamina C oraz N-acetylocysteina spowalniają postęp choroby płuc. Oczekujemy, że w przyszłości funkcje kwasu moczowego i innych przeciwutleniaczy w płucach zostaną ponownie zbadane, biorąc pod uwagę różnice płci, aby można je było stosować w celu poprawy zdrowia i leczenia chorób płuc” – powiedział.