„Pomoc jest spora, oceniam to dobrze”. Belka o działaniach rządu Morawieckiego

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobra – ocenia były premier Marek Belka. Polityk, aktualnie europoseł należący w PE do grupy socjalistów, chwali także działania rządu Mateusza Morawieckiego związane z kryzysem. W Polsat News Belka dobrze ocenił pomoc skierowaną do przedsiębiorców; wskazał też na sektor, gdzie jego zdaniem jest ona zbyt mała.

– Mamy stosunkowo niewielkie zadłużenie. Mówię tutaj o łącznym zadłużeniu państwa: im większa jest piramida długu, tym łatwiej jest ją zakłócić. Czasem narzekamy, jak jesteśmy bardzo zadłużeni, ale w porównaniu z innymi krajami UE to nie jest wiele – podkreślił europoseł SLD.



Marek Belka wskazał, że sytuacja gospodarcza Polski jest dobra także ze względu na fakt, że w znacznie mniejszym stopniu jesteśmy uzależnieni od eksportu niż choćby Czesi, Węgrzy czy Słowacy.



– Mamy bardzo dynamiczną klasę przedsiębiorców, obyśmy nie naruszyli tego największego aktywa polskiej gospodarki – zaznaczył.

Odniósł się także do wprowadzonych przez rząd programów pomocy dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych epidemią koronawirusa.

– Pomoc od rządu jest spora, oceniam to dobrze – powiedział Belka. Dodał jednak, że wszystkie tarcze mają „jedną, wielką dziurę: brak realnej pomocy dla samorządów”. – To oznacza brak pomocy dla małych przedsiębiorstw, które zależą od działalności inwestycyjnej i ekonomicznej samorządów – ocenił.



Chwalił także programy społeczne rządu, jak program 500 Plus, o którym – jak zapewnia – nigdy nie wypowiadał się w sposób negatywny.



– Trudno jednak chwalić destabilizację takiego sektora jak energetyka. Polskie banki, nawet te państwowe, nie zdecydowały się kredytować dalej górnictwa węgielnego, no to zmuszono do tego firmy energetyczne, które są w trudnej sytuacji. Lista grzechów jest bardzo długa – powiedział Belka.