Prezydent: Ja nie chcę się awanturować, chcę budować

Ja nie chcę się awanturować, chcę, by Polska była miejscem spokojnego budowanie. Do tego potrzebne jest dobre współdziałanie władz. Jeśli ktoś chce, by była kontynuowana taka polityka, to proszę o oddanie głosu na mnie – powiedział w Radiu Pik prezydent Andrzej Duda, który ubiega się o reelekcję.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Prezydent poinformował we wtorek w Solcu Kujawskim, że Droga S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem będzie budowana ze środków z budżetu centralnego. – Droga S10 zostanie zbudowana co najmniej trzy lata szybciej niż to było przewidywane – dodał.



Prezydent był o tę inwestycję pytany był w Radiu Pik. Jak zaznaczył, „jesteśmy zdeterminowani inwestycje realizować, właśnie dlatego że jest kryzys gospodarczy”. – Historia pokazuje, że z kryzysu wychodzi się zawsze przez inwestycje – zaznaczał.



– One dają zastrzyk na przyszłość – lepszą możliwość prowadzenia biznesu, lepszą komunikację. Nie mam wątpliwości, że jeśli chcemy wyjść z kryzysu i dalej się dynamicznie rozwijać – taka jest moja ambicja i większości Polaków – to takie inwestycje trzeba realizować – wskazał.



Pytany, czy w Polsce uda się powstrzymać „epidemię nienawiści” odparł, że nie wie co zrobić, by ją zakończyć, „bo są tacy politycy, którzy uważają, że przez to osiągają określone skutki polityczne”.



– To nie jest moim celem. Trzeba działać zgodnie i realizować jak najlepsze rozwiązania prawne, które umożliwiają budowanie siły społeczeństwa i państwa, bezpieczeństwa, podnoszenia poziomu życia – zaznaczał Duda.

źródło: Radio Pik

