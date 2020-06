Dworczyk: Trzaskowski byłby zainteresowany bardziej konfrontacją niż współpracą

Rafał Trzaskowski, reprezentujący drapieżne skrzydło PO, byłby zainteresowany bardziej konfrontacją niż współpracą. Od tych wyborów będą zależały najbliższe lata rozwoju Polski – ocenił w Polskim Radiu szef KPRM Michał Dworczyk.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński wystosował list do członków ugrupowania, w którym przekonuje, że ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski. Zdaniem prezesa PiS ewentualne zwycięstwo kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny.



Kaczyński określił obecną sytuację jako „stan alertu”, który jego zdaniem skończy się, jeśli Duda wygra wybory.



– Mamy dzisiaj sytuację rzeczywiście, można powiedzieć, przełomową, dlatego że od wyniku zbliżających się wyborów prezydenckich będą zależały najbliższe lata rozwoju Polski – tak szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do słów prezesa PiS o „stanie alertu”.



– Jest bardzo poważna obawa, graniczącą z pewnością, że Rafał Trzaskowski, reprezentujący takie drapieżne skrzydło PO, były raczej zainteresowany bardziej konfrontacją niż współpracą – ocenił.



Dworczyk dodał, że obecnie mamy do czynienia zarówno z kryzysem zdrowotnym, jak i z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią, a w takim czasie istotna jest współpraca rządu z prezydentem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Dlatego prezes Kaczyński podkreśla, jak ważny jest to czas i jak ważny jest wybór prezydenta, który będzie dobrze współpracował z rządem, który będzie nastawiony na merytoryczne rozwiązywanie problemów, a nie na polityczną konfrontację – mówił szef KPRM.Zdaniem Dworczyka sformułowanie z listu prezesa PiS o uleganiu „obcym wpływom” przez opozycję „to nie oskarżenie, lecz stwierdzenie faktów”. Zdaniem szefa KPRM opozycja zabiegała o to, żeby różne instytucje europejskie „pod pretekstami wzniosłymi angażowały się w życie polityczne” i wspierały opozycję, która – jak ocenił szef KPRM – „jest dzisiaj dosyć bezradna”.