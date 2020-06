Czarzasty o przekopie Mierzei Wiślanej: Ja bym tego nie robił

Uważam, że to nie jest do końca przemyślana inwestycja – powiedział o przekopie Mierzei Wiślanej w programie „#Jedziemy” szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Jak zaznaczył, sam tego przekopu by nie robił i nie pamięta, by Rosjanie „wyjątkowo” blokowali możliwość przepływu przez Cieśninę Pilawską.

Zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Szymon Hołownia opowiedzieli się przeciwko wielkim inwestycjom, takim jak przekop Mierzei Wiślanej, która ma uniezależnić Polskę od Rosji ws. przepływu przez Cieśninę Pilawską.



W TVP Info wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pytany był, jaki stosunek do przekopu ma lewica. Polityk ocenił, że „to nie jest do końca przemyślana inwestycja”. – Mamy problem z ekologią i myślę, że ona nie da tyle wpływów, ile są planowane, ile by chcieli rządzący, żeby dała – mówił.



Dodał, że według swojego partyjnego kolegi z Elbląga przekop „da dużo” dla środowiska lokalnego i dla miasta. – Więc nie ubierałbym tego w politykę, że Rosjanie nie Rosjanie, czy to będzie taka sytuacja, że zależne – niezależne. Nie pamiętam, byśmy byli wyjątkowo blokowani z możliwością przepływu – powiedział.



Prowadzący program Michał Rachoń przypomniał Czarzastemu, że Rosjanie zamykali Cieśninę Pilawską dla jachtów. Tych przypadków było dużo więcej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Prezydent Elbląga uważa, że to szansa dla miasta. Ale ja bym nie robił tego, każdy ma swoją ocenę, zobaczymy za kilka lat, czy to miało sens, czy nie. W takich wypadkach jest zwykle problem z oceną – dodał.