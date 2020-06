Budka pożałował 5 zł na swoją partię? Dwóch członków wpłaciło po 2,50

Na liście uwzględniającej składki członkowskie działaczy PO brakuje m.in. lidera partii Borysa Budki, a także Rafała Trzaskowskiego, Ewy Kopacz, Cezarego Tomczyka czy Marcina Kierwińskiego – donosi Interia, która powołuje się na dane ze sprawozdania finansowego Platformy. Składka – jak to przyjęło się w partii – wynosi miesięcznie 5 złotych.

Interia powołując się na rozmowę z jednym z posłów Platformy Obywatelskiej zaznacza, że standardowo od lat w partii przyjęło się, że w ramach składki członkowskiej działacze wpłacają przynajmniej 5 zł miesięcznie na konto. Do tego dochodzą darowizny w dowolnej kwocie.



Według sprawozdania finansowego za 2019 rok – na które powołano się w artykule – w ramach składek członkowskich na konto partii wpłynęło 9106 wpłat, co daję łączną kwotę – 73 489 zł.



Najwyższą – bo 500 zł składkę – wpłacił Waldemar Staszewski z Wrocławia, który bez powodzenia startował do Sejmu. Portal podaje, że w zestawieniu figurują też dużo niższe kwoty. Przynajmniej dwóch członków Platformy Obywatelskiej w 2019 wpłaciło po 2,50 zł.



Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w 2019 roku w ramach składki członkowskiej wpłaciła 180 zł, europosłanka Różna Thun 200 zł, były lider partii Grzegorz Schetyna 120 zł, poseł Robert Tyszkiewicz 150 zł, posłanka Agnieszka Pomaska 120 zł, europoseł Bartosz Arłukowicz 105 zł.

Kto składek w ogóle nie płacił? – Borys Budka, Rafał Trzaskowski, Ewa Kopacz, Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński – wylicza portal.