Dziecko wróciło do przedszkola, ale jego entuzjazm jest zerowy, bo przedszkole jest nieco inne. Więcej sterylnych zachowań, warunków. Jak przetłumaczyć dziecku, że to czasowe i zmotywować je, żeby z uśmiechem chodziło do przedszkola. Na te pytanie w programie „Koronawirus. Poradnik” odpowiedziała dr Maria Rotkiel.

#wieszwiecej Polub nas