Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 10.06 – zakażenia w jednym ze szpitali

Z powodu wykrycia trzech przypadków zakażenia koronawirusem zamknięto jeden z oddziałów szpitala w Wołominie. W sumie na Mazowszu minionej doby odnotowano aż 80 nowych infekcji – to największy wzrost od ponad sześciu tygodni. Z powodu Covid-19 zmarł kolejny pacjent. Zebraliśmy aktualne dane o epidemii koronawirusa w Warszawie i regionie.

Wtorek był kolejnym dniem, gdy odnotowano tak duży wzrost infekcji. W poniedziałek było to 76 nowych przypadków, we wtorek – 80. Ostatni raz ten wskaźnik był większy 25 kwietnia, gdy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informowała o 96 osobach z pozytywnym wynikiem testów na obecność SARS-CoV-2.



Potwierdzone zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania to 80 osób wykazanych w powiatach: : białobrzeskim (1), grodziskim (1), grójeckim (3), lipskim (1), otwockim (1), piaseczyńskim (2), pruszkowskim (1), radomskim (20), sochaczewskim (15), szydłowieckim (4), warszawskim (25), wołomińskim (5), wyszkowskim (1).



Liczba zakażonych nowym koronawirusem w województwie mazowieckim wzrosła tym samym do 4 033.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje także, że zmarł kolejny pacjent. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że jest to 54-letni mieszkaniec Warszawy.



Choć pod względem liczby zakażeń na czele statystyk w Polsce znajduje się województwo śląskie, to w dalszym ciągu na Mazowszu odnotowano najwięcej zgonów – 285, w stosunku do 252.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia (dane przekazane we wtorek wieczorem), w skali kraju liczba zakażonych wzrosła do 27 560 osób. Od początku epidemii odnotowano 1 183 przypadki śmiertelne (wzrost o 19 minionej doby).

Do tej pory na Mazowszu odnotowano łącznie 1 954 ozdrowieńców, co oznacza, że we wtorek kolejne 22 osoby pokonały Covid-19.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała, że kwarantanną domową objęto 23 249 osób, z kolei nadzorem epidemiologicznym – 1978. Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w szpitalach na Mazowszu przebywa 568 pacjentów, z czego 108 trafiło do nich w ciągu ostatniej doby.



Jeden pacjent i dwie osoby z personelu medycznego oddziału neurologicznego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podwarszawskim Wołominie są zakażone koronawirusem – poinformowała w poniedziałek placówka. Z tego powodu postanowiono o zamknięciu oddziały i nieprzyjmowaniu pacjentów. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi, objęto kwarantanną.



W związku ze wstrzymaniem przyjęć na oddział neurologii szpital na swojej stronie internetowej, a także na Facebooku zamieścił dla pacjentów listę placówek, które prowadzą zastępstwa w poszczególne dni od początku tego tygodnia.





źródło: wsse.waw.pl, PAP

„O dalszych podjętych działaniach będziemy państwa na bieżąco informować” – zapowiada placówka.