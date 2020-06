„Przypadkowy” mieszkaniec zaatakował prezydenta. Wiadomo, kim jest

„Jest pan marionetką, nie jest pan prezydentem wszystkich Polaków” – wykrzykiwał do prezydenta Andrzeja Dudy jeden z mieszkańców Bytowa. Prezydent podszedł do niego i przedstawił swoje argumenty. Jak się okazuje, ten przypadkowy mężczyzna to działacz lokalnej Wiosny Biedronia.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Prezydent Andrzej Duda odwiedził we wtorek firmę Wireland w Bytowie. Gdy ją opuszczał, przed bramą żegnało go kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Jeden z nich wykrzykiwał do prezydenta: „marionetka”.



Prezydent nie odjechał, lecz podszedł do mężczyzny, od którego usłyszał, że w jego ocenie jest na świeczniku u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nie jest prezydentem wszystkich Polaków, a powinien nim być.



– Robię co w mojej mocy, by nim być. I właśnie dlatego podpisuję takie rozwiązania jak tarcza antykryzysowa, jak 500 Plus, jak rozwiązania, które służą polskiej rodzinie. Można się nie zgadzać z tą polityką, ktoś może uważać, że potrzebna jest polityka liberalna. Możemy na ten temat dyskutować – odpowiedział Duda.



Poprosił jednocześnie swojego rozmówcę o trochę obiektywizmu. – Ja nie mówię, że wszystko jest idealnie. Gdyby było wszystko idealnie, to bym siedmiu ustaw, o ile pamiętam, nie wetował – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Jak się okazało, mężczyzna to działacz Wiosny kontrkandydata Dudy Roberta Biedronia. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których mężczyzna pozuje z Biedroniem i składa w imieniu partii dokumenty. Mężczyzna w mediach społecznościowych ostro krytykuje partię rządzącą.