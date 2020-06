Radny KO i pytania o pieniądze stołecznego ratusza. Jedno wymownie pominięte

Miasto wydaje coraz więcej pieniędzy na ryczałty oraz paliwo do samochodów stołecznych urzędników. W tym roku ratusz zaplanował, że wydatki te pochłoną ponad 1,7 mln zł. W ubiegłym roku było to o 200 tys. mniej – wynika z odpowiedzi ratusza na interpelację jednego z radnych KO.

Rosną wydatki miasta na paliwo do samochodów i ryczałty stołecznych urzędników. Na ten rok ratusz zaplanował, że na benzynę lub olej napędowy do aut służbowych oraz ryczałty dla pracowników urzędów wykorzystujących prywatne pojazdy do celów służbowych wyda łącznie ponad 1,7 mln zł. W ubiegłym roku kwota ta wyniosła niewiele ponad 1,5 mln zł.



O wydatki na paliwo do aut urzędniczych zapytał prezydenta stolicy wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz (KO). W odpowiedzi otrzymał informację, że w 2019 r. miasto wydało na zakup paliwa do samochodów służbowych 277 474 zł. Natomiast w tym roku zaplanowało wydatki na ten cel w wysokości 350 000 zł.



Ponadto – jak wskazano w odpowiedzi na interpelację – Urząd m.st. Warszawy wydał w 2019 r. na ryczałty dla pracowników biur i urzędów dzielnic 1 242 231 zł. W tym roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 1 383 562 zł.



Potapowicz zadał prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu także pytanie, czy w związku z oszczędnościami w budżecie miasta planowane jest zmniejszenie wydatków na paliwo. W odpowiedzi z 29 maja to pytanie zostało pominięte.

